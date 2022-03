La scrittrice genovese Federica Storace presenta il libro "Sei un essere speciale"

"Sei un essere speciale. Donne e uomini raccontano la generatività'" di Erga edizioni è il nuovo libro della scrittrice genovese Federica Storace, e verrà presentato il 17 marzo alle 17,30 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, in piazza San Cosmo. Con l'autrice interverranno l'avvocato Tecla Trotta, consigliera nazionale del Cif Centro Italiano Femminile, e Carla Scarsi, giornalista.

Il libro di Storace esce in questi giorni, dopo il precedente "Madri per sempre. Donne raccontano maternità possibili", che ha riscosso interesse e si è aggiudicato, nel giro di un anno, diversi riconoscimenti in Italia a premi e concorsi letterari. Ora l'autrice torna a trattare temi delicati, reali e incisivi seguendo il filo conduttore delle generatività e della cura.

Un viaggio a tappe sui temi più scomodi o scontati dell’attualità in cui il vissuto diventa non solo racconto ma analisi delle potenzialità, delle opportunità, delle carenze, delle contraddizioni della società in cui viviamo, della cultura corrente, delle istituzioni.

Dalla malattia psichiatrica, al mondo della disabilità, dalla violenza sulle donne alla prostituzione, passando per la tossicodipendenza, il disagio educativo, le abissali differenze tra nord e sud del mondo. Spiccano le diverse esperienze di paternità perché, senza la componente maschile, non si realizza la complementarietà che genera vita. Apre orizzonti sconosciuti ed impensati la “sosta” nel contesto della spiritualità nel mondo di oggi e conclude il testo un’originale incursione nella bellezza dell’arte. Persone famose o sconosciute diventano protagoniste di questo romanzo corale.

Necessario green pass. Prenotazione consigliata a libreriasanpaologenova@stpauls.it