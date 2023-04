Enrique Balbontin al Politeama Genovese con “Inside show”

La travolgente comicità a tinte liguri di Enrique Balbontin arriva al Politeama Genovese giovedì 18 maggio. Con “Inside show” Enrique si mette a nudo, per fortuna solo metaforicamente e, come da titolo, porta in scena la sua parte interiore che, se possibile, è anche peggio di quella esteriore. Una “psicommedia” che funge da antidoto all’inespresso, ai pensieri rimasti tali e alle parole non dette. Momenti in cui Enraz condivide col pubblico inconfessabili emozioni, spesso politicamente scorrette, imbarazzanti verità chiuse a chiave nella cantina dell’anima.

Il tutto tra monologhi, recensioni, parentesi sul degrado umano e considerazioni varie sul significato di essere liguri. Tra le novità spicca il “Montessori moment”, dedicato ai bambini, con la canzoncina “Bombe su Disneyland”. Presenti sul palco anche il “Savonese”, il nipponico “Minghiu Pegasù” ed il punkabbestia col cane “Sklero”. Interpunzioni musicali rigorosamente in genovese con il folk estremo del divertentissimo duo “Barche a torsio”.

Nato a Genova nel 1968 da padre spagnolo e madre italiana, si laurea in giurisprudenza all'Università di Genova, e muove i primi passi da comico con il gruppo dei Cavalli Marci. Dopo alcune esibizioni in radio, approda in televisione partecipando a programmi come “Ciro il figlio di Target”, “Bulldozer”, “Colorado” e “Torta di riso”, riscuotendo grande successo con i suoi esilaranti personaggi. Nel 2005 la prima esperienza cinematografica in “Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me” con Diego Abatantuono.

foto: fb@politeamagenovese