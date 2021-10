Orario non disponibile

Quando Dal 16/10/2021 al 17/10/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Le Giornate Magiche ritornano nel Regno di Peglilot sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021.

Pegli si trasformerà nel “Regno di Peglilot” per l'undicesimo anno, con piazze e vie che si animeranno con i figuranti e le attrazioni in tema.

Sabato e domenica i bambini si potranno cimentare in “prove di coraggio” per conquistare i timbri utili ad essere nominati da e Artù, cavalieri e fatine del “Regno di Peglilot”. I punti delle prove di Coraggio verranno segnati sulla cartina che verrà distribuita sul posto.

Sparse per Pegli si troveranno anche varie taverne e locande con i menu a tema.

Ci sarà la possibilità di pagare le attività per i bambini e i menù a tema con la moneta coniata per l’occasione: il Peglirino di rame del valore di 3 euro. Saranno in funzione uno o più banchi di cambio.