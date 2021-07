Passeggiata notturna a forte Puin

Visto il successo dell'anno scorso, e sempre con l'associazione Outdoor Experience, anche quest'anno si riuscirà ad entrare al Forte Puin.

Si parte alle 21 dal Cancello dell'Avvocato, che è lungo la via del Peralto a metà strada circa tra Forte Begato e Forte Sperone: quindi una mezz'oretta di cammino, prevalentemente pianeggiante ma con qualche leggera salita, e finalmente si arriverà a destinazione a 512 metri sul livello del mare.

Forte Puin fu costruito agli inizi del 1800, e venne abbandonato alla fine dello stesso secolo fino ad arrivare ad essere "radiato" dalle liste militari ad inizio del 1900. Dopo un periodo di abbandono, nel 1963 il forte fu chiesto in concessione dal privato Fausto Parodi, che vi abitò per circa vent'anni dopo averlo restaurato a proprie spese. Dopo di lui, il forte è tornato ad essere inutilizzato. Fino a quest'anno.

Nonostante la notte di San Lorenzo sia ancora lontana, è possibile cercare qualche stella cadente in anticipo che accompagni le notti stellate: varcate le mura esterne del Forte ci si potrà accampare per ammirare la volta stellata e anche questo gioiello in pietra recentemente rivalorizzato; a tutti i partecipanti verrà infine offerto un bicchiere di vino rosso di Mescite Genova.

Partenza, ore 21: https://goo.gl/gSe3ea

La filosofia è sempre la stessa: può venire chi vuole e non serve prenotare, ma se non avvisate noi non sappiamo di dovervi aspettare e quindi dopo massimo 15 minuti partiamo.

Cosa avere, indispensabile:

- torcia (è una passeggiata notturna, il tratto centrale è nel sottobosco, per cui una torcia a testa è essenziale);

- scarpe comode (magari non sandali o sneakers leggere, poiché il fondo del sentiero è spesso assai pietroso).

Cosa può essere utile portarsi, in zaino o borsa:

- acqua (camminando viene sete);

- maglietta di ricambio (salendo si suda);

- felpa (a riposarsi sotto le stelle, il freddo poi arriva);

- birrette o vinelli (da bersi in tranquillità una volta giunti a destinazione);

- asciugamano da spiaggia (per sdraiarsi comodamente).

- bastone da passeggio (facoltativo: i sentieri di notte sono bui e dissestati, e quando meno te lo aspetti compaiono dal nulla ragnatele formato armageddon);

- termos con bevanda calda (caffé o the, per quando si è fermi da un po').

Non è escluso si possano incontrare volpi, pecore, cerbiatti, ghiri, capre, cinghiali. Soprattutto cinghiali. O anche solo sentirli, poco lontano: niente paura, sono incontri che si fanno in natura.

In caso di pioggia o maltempo la camminata sarà rinviata a data da destinarsi.

Telegram: https://t.me/NightWalkersGE

La partecipazione alle passeggiate notturne è libera e gratuita. Ciascun partecipante si assume ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture dallo stesso direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo tenuti durante lo svolgimento delle passeggiate notturne, così come si assume ogni eventuale rischio per la sua persona ed esonera a tutti gli effetti di ragione e di legge gli organizzatori dell'evento da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando ad avanzare contro di essi, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo. I minori devono venire accompagnati e sono sotto la responsabilità.

