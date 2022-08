Oktoberfest, il ritorno dopo due anni di stop

Dopo due anni di attesa dovuta alla pandemia, l'Oktoberfest di Genova nel 2022 ci sarà e si terrà da giovedì 8 a domenica 25 settembre in piazza della Vittoria. Sarà la dodicesima edizione per l'unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità tedesche fuori dai confini della Germania, organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova, in collaborazione con Civ di piazza della Vittoria e Ascom.

L'appuntamento con l'inaugurazione della dodicesima edizione dell'Oktoberfest Genova sarà quindi giovedì 8 settembre 2022 sotto il tendone di piazza della Vittoria con la consueta cerimonia di apertura del primo fusto di birra.

"Il 22 settembre 2019 si alzavano gli ultimi boccali sotto il tendone di piazza della Vittoria, per salutare l'undicesima edizione dell'Oktoberfest Genova e per dare appuntamento all'anno successivo - spiega Alessio Balbi, titolare della Birreria Hofbräuhaus e organizzatore della manifestazione -. Poi, purtroppo, è successo ciò che nessuno si aspettava. In tanti ci hanno chiesto perché non organizzare un'edizione ridotta con accessi limitati, ma l'Oktoberfest è un evento che fa della convivialità e dell'aggregazione i suoi punti di forza e non sarebbe stato lo stesso. Adesso, finalmente, dopo il via da Monaco, in sicurezza siamo pronti a portare di nuovo la nostra atmosfera bavarese a Genova, per un’edizione speciale che sarà un grande ritorno".