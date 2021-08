"La notte dei Giganti" all'Osservatorio Astronomico del Righi per osservare Giove e Saturno

Venerdì 27 e sabato 28 agosto 2021 all'Osservatorio Astronomico del Righi si terrà uno speciale pacchetto di attività in occasione della manifestazione nazionale "Le notti dei giganti" promossa dall'Unione Astrofili Italiani.

Nell'Aula didattica Planetario si terrà la proiezione "Stelle e costellazioni dell'estate", e nel nuovo Planetario delle Mura si terrà la speciale proiezione full-dome "Viaggio fra i pianeti", un'escursione nel Sistema Solare con particolare attenzione a Giove e Saturno, protagonisti della serata. Al telescopio dell'Osservatorio verranno inquadrati i due pianeti giganti e gli astri dell'estate che verranno proiettati su uno schermo e commentati da un esperto dell'Osservatorio.

Ciascuna di queste attività dura circa 30 minuti e fa parte di un pacchetto unico che caratterizza l'iniziativa "Le Notti dei Giganti".

Essendo previsto l'ingresso in luoghi al chiuso per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass ed esibirlo all'ingresso dell'area oggetto delle attività.

Costo: da 9,43 euro.

