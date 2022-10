Notte bianca dei bambini con magie e dolcetti a Campomorone

Come ogni anno il 31 ottobre ai Giardini G. Dossetti il Comune di Campomorone organizza La notte bianca dei bambini. La festa avrà inizio alle 20:30 con uno spettacolo che avrà come tema il fuoco, a cura dell'Associazione Ianna Tampè. Per tutti ci saranno dolcetti, cioccolata calda e crèpes, nella notte più magica dell'anno. In caso di pioggia lo spettacolo avrà luogo al Cabannun.

Ingresso libero.