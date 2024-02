Le “Note di Genova” e Franco Fasano cantano la grande scuola ligure al Teatro Govi

Prezzo non disponibile

Domenica 3 marzo alle ore 16 presso il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto le “Note di Genova” saranno in concerto per un viaggio emozionante tra passato e presente, dedicato ai più famosi cantautori e gruppi liguri che hanno scritto pagine importanti della musica italiana. Il gruppo è composto da Vladimiro Zullo, in arte Vladi de I Trilli, la cantante Naomi Frontini, la violinista Angela Zapolla, la bassista Valentina Rose, il percussionista Marco Pendola, il tastierista Alberto Marafioti e il chitarrista Gianpaolo Casu.

L’ospite musicale che impreziosirà ancora di più lo spettacolo che celebra la storia della Grande Scuola Genovese sarà il cantautore Franco Fasano nato ad Albenga, cresciuto ad Alassio e formatosi alla scuola di un altro genovese doc Pippo Barzizza. Fasano è autore di brani indimenticabili come Io amo, Ti lascerò, Mi manchi e molti altri. Con lui, uno degli artisti liguri fra i più importanti della storia della musica italiana, si festeggeranno i 40 anni della sua famosissima Regalami un sorriso - portata poi al successo da Drupi - e di Pomeriggio a Marrakech che I Trilli di Pippo e Pucci cantarono al Festival di Sanremo sempre in quell'edizione del 1984.

Altra graditissima partecipazione sarà quella del cantautore albisolese Ivano Calcagno, protagonista anch’egli di quell’edizione del 1984 del Festival di Sanremo con il brano Principessa delle rose.

L’evento sarà dedicato in memoria della giovanissima Martina Riberti, scomparsa drammaticamente a causa di un incidente stradale nel 2021. Lei amava la musica che era la sua principale passione. Parte del ricavato dall'evento sarà devoluto al Liceo Classico Linguistico "G. Chiabrera" di Savona - che Martina frequentava - per un fondo a lei intitolato di sostegno allo studio.

I biglietti sono in vendita online qui: https://ticket.cinebot.it/govi/titolo/55_le-note-di-genova oppure presso la biglietteria del teatro.