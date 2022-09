“Nonni... giochiamo insieme?”: giornata di animazione per bambini e nonni

Sabato 1° ottobre, a partire dalle 16:30, giornata di animazione e giochi per bambini con i nonni e teatro musicale organizzati da U.S. Marassi Quezzi, presso Villa Piantelli in corso De Stefanis 8. L'evento è gratuito a libero ingresso, essendo al chiuso si terrà anche in caso di pioggia.

I nonni sono “testimoni del passato, garanzia del presente ed eredi del futuro" il 2 ottobre è la giornata a loro dedicata per festeggiarli in Italia e nel mondo. I nonni sono molto importanti nello sviluppo di un bambino. Sono figure distaccate che dai genitori che donano amore incondizionatamente senza la severità e gli obblighi che potrebbe impartire un padre o una madre. Sono fonte inesauribile di saggezza e creano nei primi anni dei più piccoli ricordi indelebili che porteranno nella loro memoria per tutta la vita. Per questo motivo il Municipio 3 Bassa Val Bisagno ha fortemente voluto dedicare loro una festa, organizzata dall’Assessore Barbara Lagomarsino con la collaborazione dell’associazione “Il Violino di Einstein” che realizzerà momenti di divertente teatro musicale e giochi per grandi e piccini, “I nonni sono custodi della nostra tradizione, sono il legame con il passato e preziosa guida per il futuro” ribadisce l’Assessore Barbara Lagomarsino.

Con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova - Municipio III Bassa Val Bisagno.