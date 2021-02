"Cognone e Nome Pertini Sandro": lo spettacolo online del Teatro dell'Ortica

Prosegue la stagione del Teatro dell'Ortica, con il ritorno in scena di "Cognone e Nome Pertini Sandro", di e con Mirco Bonomi e Antonio Carletti, che sarà disponibile sulla piattaforma on demand OnTheatre.tv dalle 21 di sabato 13 febbraio. Lo spettacolo vuole proporre la figura del Presidente più amato dagli Italiani andando oltre la retorica del presidente partigiano, oltre l’icona buona per tutte le stagioni.

Un lavoro di ricerca ci ha portato ad affrontare il Pertini giovane, il suo rapporto spesso contraddittorio con il paese di origine, Stella sulle alture di Savona, ma anche il Pertini combattente nella prima guerra mondiale, o al confino, dove fra gli altri conosce Gramsci, e ancora il Pertini alla camera del lavoro di Genova e direttore del Lavoro di Genova, la vecchia testata Socialista. Un tentativo di far conoscere anche alle nuove generazioni un modello di politico che appartiene ad un’altra epoca storica, un uomo politico che metteva la morale e l’etica al centro delle sue passioni e della sua vita.

Per vedere "Cognone e Nome Pertini Sandro" è necessario registrarsi sulla piattaforma OnTheatre, dove si potrà quindi acquistare il biglietto virtuale (4,9 euro) per vedere e rivedere lo spettacolo per gli otto giorni successiva alla prima visione. Al momento sono ancora disponibili "Sintomatologia dell'Esistenza - Un DSM per medici e poeti" e per quanti rigarda la stagione dedicata al teatro per bambini, "Red ovvero quando Cappuccetto Rosso imparò l'inglese" e "Sogni", lo spettacolo del mastro burattinaio Gino Balestrino.