Continua l'avventura del giovane blogger Ye Meike tra immagini e poesie

Per la quarta volta il simpatico ragazzo di cuore, pieno d'energia, tenacia e coraggio, esporrà le proprie poesie ed i lavori grafici "I miei ricordi" a tema Capodanno cinese, realizzati sulla sua spinta da alcune studentesse dell'Istituto Galileo Casaregis nel 2019. La mostra si terrà nello splendido contesto del Music For Peace, in via Balleydier 60 a Genova Sampierdarena.

I lavori grafici illustrano tradizioni della Cina sulla Festa di Primavera, il Capodanno Lunare, festeggiato in gran parte d'Oriente, che Meike ha in sogno di portare a festeggiare per la prima volta a Genova in unione tra la collettività orientale e occidentale.

L'invito a partecipare è aperto a tutta la cittadinanza, appuntamento per sabato 4 Febbraio dalle 16:30 alle 18:30 in via Balleydier 60 al Music For Peace, dove come sempre l'ingresso è gratuito, è gradito portare in dono generi di prima necessità che aiuteranno il Music For Peace a sostenere tante realtà bisognose