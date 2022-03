Manuel Agnelli in concerto a Genova per il Balena Festival

Manuel Agnelli, fondatore degli Afterhours e giudice di X-Factor, arriva in concerto a Genova, per il Balena Festival. L'appuntamento è giovedì 21 luglio all'Arena del Mare del Porto Antico dalle 20,30. In scaletta, i suoi più grandi successi. Sul palco si esibirà nella stessa serata anche il Thurston Moore Group.

Manuel Agnelli

Agnelli nasce a Milano il 13 marzo 1966. Fonda alla fine degli anni ’80 gli Afterhours, che debuttano nel 1989, e che rapidamente diventano il nome di riferimento del nuovo rock italiano. Nel 1995, con Germi, la band passa alla lingua italiana, dopo avere sempre cantato inglese.

Il percorso è fatto di rock, aperture alla melodia (“Non è per sempre”, del 1999) e riconoscimenti all’estero, sia con il gruppo (gli Afterhours organizzanao diversi tour in America, e nel 2005 “Ballate per piccole iene” viene inciso anche in una versione inglese, “Ballad for little hyenas”, pubblicato dalla One Little Indian), sia come solista: suona diverse volte come membro della band di Greg Dulli, già leader degli Afghan Whighs.

Parallelamente al ruolo di leader della band, Agnelli è organizzatore culturale (nell’estate del 2001 per lanciare il Tora! Tora! Festival, rassegna itinerante di band italiana), produttore (Verdena e Cristina Donà, tra gli altri). Quando porta gli Afterhours al Festival di Sanremo 2009, Agnelli organizza “Il paese è reale”, una compilation in cui raduna il meglio del rock indipendente nostrano. Nel novembre 2009 scrive per Mina: in “Facile” c’è “Adesso è facile”, brano arrangiato dagli Afterhours, scritto, e cantato in duetto, da Manuel Agnelli.

Nell’autunno del 2014 gli Afterhours rinnovano la formazione, con l’uscita del membro storico Giorgio Prette e poco dopo Giorgio Ciccarelli arrivano Fabio Rondanini (fondatore dei Calibro 35) e Stefano Pilia. Con la nuova formazione la band incide Folfiri o Folfox, disco che prende il nome dal trattamento chemioterapico a cui si è sottoposto il padre di Agnelli, alla cui malattia il lavoro è ispirato.

In contemporanea, viene annunciata la partecipazione di Manuel Agnelli come giudice nell’edizione 2016 di X Factor.

Thurston Moore

Thurston Moore nasce il 25 giugno 1958 a Coral Gables, Florida. Considerato uno degli elementi chiave dei Sonic Youth, Moore viene coinvolto in diversi altri progetti, come gli Dim Stars. Il suo primo album, Psychic Hearts (registrato durante la gravidanza della moglie e della bassista dei Sonic Youth) viene realizzato nel 1994. Nel frattempo collabora con altri artisti, com Dj Spooky e Nels Cline e realizza il secondo disco, Trees outside of the Academy (2007), lavoro che vede anche la collaborazione del compagno dei Sonic Youth Steve Shelley. Nel 2011 è la volta del terzo album, Demolished Thoughts, album prodotto da Beck, che viene realizzato dopo A Ticket For Decay del 2010.

Seguono, nel 2014 e 2017, The Best Day e Rock’N’Roll Consciousness.