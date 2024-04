“Made in Sweden”: tributo agli Abba con Marco Rinaldi e gli Abba Time al Teatro Govi

“Dancing Queen”, “Mamma Mia” e “S.o.s.”’ sono solo alcuni dei grandi successi degli Abba, gruppo musicale svedese che continua a farci sognare, cantare e ballare anche a decenni di distanza. “Made in Sweden” è un viaggio virtuale in cui gli Abba Time, tribute band degli Abba, ripropongono i brani più celebrati della band svedese, con le coreografie e i costumi che replicano fedelmente gli originali. Ad arricchire lo spettacolo i racconti di Marco Rinaldi, in veste di anfitrione e narratore, che svelerà aneddoti inediti e curiosità riguardanti gli Abba e il mondo che li ha circondati.

Il pubblico canta e balla, insieme alla band, le canzoni immortali del quartetto svedese e viene intrigato dai racconti intorno agli Abba.

Appuntamento sabato 13 aprile al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti

Biglietti da 22 a 27 € disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

- (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

- (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 7404707 - Mail: biglietteria@teatrogovi.it - Web: www.teatrogovi.com