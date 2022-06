"Lezioni di ricchezza" con Rete al Femminile Genova

Gli eventi dal vivo sono mancati così tanto che in questo caso è stato deciso di crearne uno che, senza dubbio, verrà ricordato per parecchio tempo nel mondo dell’imprenditoria femminile e dell’empowerment. Giovedì 30 giugno dalle ore 14, Rete al Femminile Genova organizza alcuni workshop formativi per imprenditrici, libere professioniste e aspiranti tali, molto pratici, al fine di diffondere il più possibile un know how tutto da sfruttare. Questo evento si svolge presso il partner Talent Garden ai nuovissimi Giardini Baltimora di Genova.

L'iniziativa è aperta ad associate e non, e verterà sul tema della “Ricchezza” per far emergere il ruolo delle donne che lavorano in proprio o che desiderano farlo, dando loro gli strumenti per formarsi grazie agli interventi di queste preparatissime relatrici:

14:30 - 15:30: Martina Lasagna Avvocato che ci parlerà di “Come tutelare il proprio lavoro con contratti che si fanno capire”;

15:30 - 16:30: Elisa Furiglio Project e Business Manager che ci parlerà di “Come progettare un business sostenibile per essere più efficienti e felici”;

16:30 - 17:30: Silvia Pedemonte Business Analyst e Referente FILSE Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico che ci parlerà di “Business plan: come compilarlo al meglio per ottenere finanziamenti o partecipare a bandi”;

17:30 - 18:30: Sara Padovano Psicoterapeuta e Referente CLP Centro Ligure della Produttività della Camera di Commercio di Genova che ci parlerà di “Indipendenza economica, gli aspetti psicologici”.

Al termine degli interventi è previsto un aperitivo alle ore 19 presso il Chiostro della Chiesa di San Matteo (Piazza San Matteo n. 18) e alle 21 al Cinema Sivori di Salita Santa Caterina n. 48r ci sarà la proiezione di: “Femminile Singolare” un progetto cinematografico che raccoglie 7 cortometraggi innovativi e attuali interamente dedicati alla donna.

Per accedere all'evento:

1 - Chi è già associato potrà riservare il proprio posto su Eventbrite cliccando al link https://bit.ly/3aIyV2d al costo di 6 € che include l’aperitivo (il prezzo del cinema, da pagare a parte direttamente al Sivori, sarà scontato a € 6,50);

2 - Chi non è associato potrà riservare il proprio posto su Eventbrite cliccando al link https://bit.ly/3aIyV2d al costo di 12 € che include l’aperitivo (il prezzo del cinema, da pagare a parte direttamente al Sivori, sarà di € 8);

Per associarsi il link è il seguente: https://www.retealfemminile.com/iscriviti/

L’evento è limitato a 100 partecipanti!

Si inizierà alle ore 14 con il benvenuto di Alessandro Cricchio, CEO e Co-Founder del Talent Garden Genova e la rappresentazione locale e nazionale di Rete al Femminile.

EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1138386490057841/