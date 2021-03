Quattro incontri sul tempo (online) a Palazzo Ducale

"Quattro incontri sul tempo" è un ciclo di incontri a cura di Michele Piana e Luca Sabatini che andranno in onda dal 2 al 23 marzo 2021, ore 18.30, sul canale Youtube di Palazzo Ducale.

I rintocchi delle campane che segnano il trascorrere delle ore, gli schermi di computer che ci tengono aggiornati su ogni minuto che passa. La misurazione del tempo è onnipresente nelle nostre vite: se ci viene chiesto che ore sono probabilmente sappiamo rispondere, ma se ci viene chiesto che cosa sia il tempo è altrettanto probabile che ci troveremmo in difficoltà a darne una definizione. Saremmo persino incerti sul genere di risposta da dare, di tipo filosofico o scientifico. E così scopriamo di misurare qualcosa che non sappiamo nemmeno bene cosa sia…

Cercheremo quindi di tracciarne i confini mettendo in evidenza come viene rappresentato il tempo tra cinema, arte, musica e letteratura per tornare alla domanda iniziale: lo scorrere del tempo è reale?

Martedì 2 marzo 2021 - Il tempo tra grande e piccolo schermo

Alessandro Bellagamba, Zeffira Garrè, Paolo Piccardo, Fosca Zanone

Martedì 9 marzo 2021 - Il tempo nell’arte

Leo Lecci e Lauro Magnani

Martedì 16 marzo 2021 - Il tempo nella musica

Michele Piana e Luca Sabatini

Martedì 23 marzo 2021 - Il tempo: realtà o illusione?

Ariel Dello Strologo, Francesco Fassoni, Maurizio Ferraris, Marina Migliaccio