"Incontri in Blu", uomini, donne e storie di mare: gli appuntamenti si spostano online

Il 5 novembre 2020 alle ore 18 incontro con Simone Perotti e Ambrogio Beccaria nell'ambito di "Incontri in blu", rassegna organizzata da Galata Museo del Mare di Genova. Viste le disposizioni previste dal Dpcm per il contenimento dell'emergenza sanitaria, l'incontro sarà fruibile escclusivamente in modalità online sul canale Facebook e Youtube del museo.

Dopo un primo incontro a gennaio con Chris Bertish, sudafricano, velista e surfista di grandi onde che ha attraversato, primo uomo a farlo, l’Atlantico in SUP, è stata la volta – a giugno e online – di Daniele Cassioli il più forte sciatore nautico paraolimpico di tutti i tempi. A luglio gli incontri in Blu sono andati in trasferta ospiti dell’edizione online del Blue Economy Summit di Genova, con Giancarlo Pedote, fiorentino emigrato in Bretagna, velista oceanico, navigatore solitario. Dopo la pausa estiva gli incontri sono ripresi giovedì 24 settembre con Laura Dekker olandese-tedesco-neozelandese che otto anni fa, a soli 16 anni – la più giovane della storia – ha portato a termine il giro del mondo a vela in solitaria. Venerdì 2 ottobre in occasione del 60° Salone Nautico l’ospite è stato Leonardo Ferragamo, azionista dell’omonima maison di moda e Presidente dei cantieri navali Nautor’s Swan. A proseguire la rassegna giovedì 5 novembre lo scrittore marinaio Simone Perotti VS Ambrogio Beccaria il campione emergente della vela oceanica. Si chiude il 19 novembre con un altro volto femminile dello shipping italiano: Mariella Amoretti, armatrice CEO di Amoretti Armatori Group di Parma e vicepresidente di Confitarma.

La rassegna, finalizzata a promuovere la cultura del mare nelle sue diverse forme ma anche a dare un segnale di vitalità di Genova e della Liguria, è curata dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo e voluta da Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, Costa Edutainment spa e Associazione Promotori Musei del Mare onlus.

Un’iniziativa di

Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni

Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione

Costa Edutainment SpA