Giornata della bandiera, 25 Aprile, Earth Day: le prossime date dell'illuminazione della Lanterna

In occasione delle prossime celebrazioni cittadine e nazionali la Lanterna di Genova si illuminerà con diversi colori, andiamo a vedere quali e quando:

Giovedì 22 aprile 2021

La Lanterna si illumina di verse per la Giornata Mondiale della Terra - Earth Day

A sostegno di questo tema, anche la Lanterna di Genova aderisce al progetto "Liguria tra terre e mare" per EDU 2021 del comitato Ligure dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, dedicato agli obiettivi 14 (La vita sott’acqua) e 15 (La vita sulla terra) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Venerdì 23 aprile 2021

La Lanterna si illumina con i colori di Genova per la giornata della bandiera di San Giorgio.

Nel giorno che rappresenta la storia della nostra città, al tramonto il monumento simbolo di Genova si illuminerà in bianco e rosso.

Domenica 25 aprile 2021

La Lanterna si illumina con il Tricolore per la festa della Liberazione

Nel 76esimo anniversario della Liberazione, la Lanterna si illumina con il Tricolore italiano.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.