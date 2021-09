Castello Coppedè diventa Hogwarts con caccia al tesoro, indovinelli e incantesimi

Dopo lo straordinario successo estivo, Genova Dreams insieme a Avventure Cittadine lanciano un nuovo capitolo della saga ispirata alla storia del maghetto più amato nel mondo, ambientato a Genova.

Domenica 3 ottobre alle 11 si terrà un'edizione interamente dedicata alle atmosfere d'autunno, unica puntata prima del raduno nazionale dei fan di Harry Potter del 23 e 24 ottobre a Villa Serra, dedicata ai simboli magici di questa stagione ricca di sfumature. “Il castello magico” ambientato a Castello Coppedè è un gioiello di architettura mix di elementi fantastici e visionari che si fondono per dare vita a uno stile sorprendente che rende il luogo perfetto per vivere Hogwarts a Genova. Tutti coloro che parteciperanno potranno perdersi nella bellezza lussureggiante e onirica tra giardini e fontane fatate.

Il programma prevede un'accanita sfida tra le case attraverso una “caccia al tesoro” intitolata “simboli fantastici e dove trovarli”: in cui gli studenti di ogni età dovranno battersi senza esclusione di colpi di bacchetta. Saranno presenti i professori: Pomona Sprite, Minerva McGranitt, Sibilla Cooman, Severus Piton. Interverranno i fantasmi per le prove di abilità Priscilla e Mirtilla. Infine ci sarà la delegazione dei Mangiamorte capitanata da Bellatrix Lestrange, naturalmente ci sarà spazio per le trasformazioni di Tonks e i pettegolezzi di Rita Skeeter... Ma non finisce qui:corner Diagon e Notturn Alley... e non mancherà Ollivander. I vincitori verranno decretati e premiati dall' amatissimo Silente, che per l'occasione svelerà i segreti del castello: “La volontà è quella di far conoscere i gioielli della nostra Liguria, attraverso la magia del libro più amato: luoghi da sogno che rappresentano una meta ideale per coniugare turismo, divertimento e cultura” Sophie Lamour ideatrice del progetto. Un'avventura emozionante in cui famiglie, amici, e bambini potranno divertirsi da protagonisti, in un luogo inaspettato, in totale sicurezza: per questo il numero di partecipanti è limitato. Si ringrazia Preti dolciaria che premierà i vincitori dell'evento.

Informazioni e prenotazioni solo via whatsapp al numero 340 491 0024.