Halloween all'Acquario di Genova con le attività "da brivido"

L’Acquario di Genova si prepara a festeggiare Halloween allestendo a tema il percorso di visita e accogliendo adulti e bambini con attività “da brivido” nei fine settimana 23/24 ottobre e 30/31 ottobre – 1° novembre.

Nel mondo acquatico, l’aspetto inquietante di alcuni animali è responsabile della loro cattiva fama, molto spesso ingiustificata. Murene, squali, piranha e meduse nell’immaginario collettivo sono considerati dei “mostri”.

Sotto la guida di un esperto, il pubblico può sfatare alcune leggende metropolitane sugli abitanti del Pianeta blu, approfondendo la loro biologia e imparando a rispettarli e a tutelarli.

L’appuntamento per partecipare all’attività, compresa nel biglietto d’ingresso, è presso la vasca del Molo, nella prima sala dell’Acquario.

I minitour, della durata di circa 40 minuti, sono disponibili con doppia partenza alle ore 15:30, 16:30, 17:30 per max 15 partecipanti a turno.

Fino al primo novembre l’Acquario di Genova è aperto da lunedì a venerdì con orario 10:00-20:00 (ultimo ingresso 18:00); sabato, domenica e festivi con orario 9:00-20:00 (ultimo ingresso 18:00).

In base alle ultime disposizioni ministeriali, l’Acquario di Genova e le altre strutture del mondo AcquarioVillage - Bigo e Biosfera - sono visitabili esclusivamente mostrando al personale di accoglienza il Green Pass ricevuto in seguito a una delle seguenti certificazioni:

- almeno una dose di vaccino (la certificazione del Green Pass post vaccino è generata dal 12° giorno dopo la somministrazione ed è valida a partire dal 15° giorno fino alla dose di richiamo);

- il risultato negativo di un test molecolare/antigenico effettuato entro le 48 ore dalla visita;

- il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19.

In assenza della documentazione prevista, l’ingresso NON è consentito.

Sono esonerati da tale obbligo: i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute (comprovati da certificazione).

Resta confermato l’obbligo per il pubblico (dai 6 anni in su) di indossare la mascherina per tutta la durata della visita e il rispetto del distanziamento interpersonale.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito www.acquariodigenova.it

