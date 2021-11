Una foto per viaggiare in tutta la Liguria

Una nuova startup genovese, per festeggiare l'uscita dell'app sugli store, ha deciso di creare uno spazio creativo in cui poter scattare foto uniche e divertenti, portando in giro per la Liguria i partecipanti all'evento in programma dalle 10.30 alle 13 di sabato 20 novembre 2021 sul piazzale del Righi.

Vi sarà la possibilità di scoprire, grazie ai consigli dei ragazzi e dell'app, i migliori luoghi da visitare e le più belle esperienze culturali, sportive ed enogastronomiche da vivere sul territorio. Per partecipare basta essere in possesso di uno smartphone in grado di scattare foto.

Nel pomeriggio i ragazzi si sposteranno senza però condividere la loro posizione, sarà possibile scoprirla tramite il rebus che verrà condiviso sulle stories della pagina Instagram dell'app.