“A Gospel Christmas”: concerto di Natale al Teatro Govi con gli Spirituals And Folk

Il Teatro Govi celebra il Natale con “A Gospel Christmas”, un vero e proprio viaggio musicale nel quale più voci si intrecciano per creare una magica atmosfera natalizia. Gli Spirituals And Folk si esibiranno in brani della tradizione europea, anglosassone e afro-americana, ma anche in alcune canzoni a tema natalizio composte in epoca moderna da artisti della scena musicale pop/rock dagli anni ‘40 agli anni ‘70.

Completeranno il programma della serata altri brani scelti all’interno del vasto repertorio del coro, che comprende pezzi Gospel e Spiritual, canzoni di genere Folk americano, ma anche brani pop/rock e canzoni tratte dai più famosi musical americani e inglesi.

Appuntamento venerdì 15 dicembre al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti da 7 a 12 € disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

- (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

- (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10