Celebrazione delle “Giornate Mameliane” 2022

Ogni anno nella prima decade di dicembre sono organizzate le “Giornate Mameliane”, celebrazioni ufficiali ed eventi culturali tesi a valorizzare la storia di Genova e il patrimonio iconografico conservato all’Istituto Mazziniano. Due sono le date da ricordare: il 5 dicembre 1746 e il 10 dicembre 1847. Il 5 dicembre 1746 Genova si ribellò all’occupazione austriaca, con il famoso gesto del “Balilla” che, al grido “che l’inse”, fece scattare la rivolta popolare. Le autorità dell’epoca fecero voto alla Madonna, già intesa come Regina e protettrice di Genova fin dal 1637, che se gli austriaci fossero stati scacciati, tutti gli anni sarebbero saliti al Santuario di N.S. di Loreto in Oregina per lo Scioglimento del Voto. Il 10 dicembre 1847, ricordando quel lontano avvenimento, si verificò un altro importante fatto storico di cui Goffredo Mameli fu uno dei principali animatori: trentamila patrioti provenienti da ogni parte d’Italia sfilarono dall’Acquasola ad Oregina cantando per la prima volta in pubblico il Canto degli Italiani di Mameli e Novaro, che diverrà poi l’Inno Nazionale, e sventolando il Tricolore.

Programma

Sabato 26 novembre

Ore 20:30 - Teatro Carlo Felice

Concerto per la città: Genova “Città dell’Inno”

Concerto per il 175° anniversario della prima esecuzione del Canto degli Italiani eseguito dalla Banda Municipale di Sestri Ponente, oggi Filarmonica Sestrese. L’orchestra di fiati diretta dal Maestro Matteo Bariani propone una “storia” musicale che dal grande Giuseppe Verdi arriva ai Compositori internazionali che hanno fatto scuola in questi anni. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Per eventuali prenotazioni ed informazioni: fino alle ore 12 del 26 novembre. Mail: info@filarmonicasestrese.com; tel: 0106531778—cell 3386163961

Lunedì 5 dicembre

Ore 10:30 - Monumento a Balilla, Piazza Portoria

Deposizione corona a cura del Comune di Genova e dell’Associazione “A Compagna”

Ore 11 - Partenza visita guidata ai rilievi del Balilla presenti su via XX Settembre e Piazza Dante

Ore 12 - Arrivo a Palazzo Ducale per rievocazione storica del Balilla

Sabato 10 dicembre

Ore 9:30-18:30 - Istituto Mazziniano—Museo del Risorgimento

Per l’occasione la visita al Museo sarà ad ingresso gratuito. Info Istituto Mazziniano—Museo del Risorgimento

Ore 8:45 - Parco dell’Acquasola

Partenza passeggiata storica rievocativa degli avvenimenti del 10 dicembre 1847

Percorso: Acquasola— Monumento Balilla—Via Garibaldi—Via Lomellini—Salita Oregina, Santuario N.S. di Loreto. Durante il percorso, con la collaborazione della Compagnia Liberi Tutti, rievocazione storica con Mameli e Novaro, Balilla, Scipione l’Africano, Mazzini e Garibaldi.

Ore 10:30 - Santuario N.S. di Loreto, Salita di Oregina

Nel piazzale antistante il Santuario canto dell’Inno di Mameli da parte dei bambini della scuola primaria “Dieci Dicembre” e della scuola dell’infanzia “Fumagalli” con esecuzione dell’Inno Nazionale da parte della Banda Musicale di Rivarolo.

Racconto dell’Inno d’Italia e dell’Apparizione della Madonna a frate Candido Giusso.

Deposizione corone e saluti istituzionali

S. Messa e tradizionale Scioglimento del Voto