Giornata del Fiocchetto Lilla a Genova: l'incontro per parlare dei disturbi del comportamento alimentare

In occasione dell’XI Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, il Movimento Lilla organizza un evento nazionale dedicato a queste malattie.

L’evento “Oltre l’orizzonte lilla” si terrà il 19 marzo 2022 a Genova, presso le Cisterne di Palazzo Ducale, avrà inizio alle ore 10.15 e terminerà alle ore 19.

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla nasce nel 2012 grazie all’iniziativa di un padre, Stefano Tavilla, presidente di Mi Nutro di Vita, che il 15 marzo di 10 anni fa ha perso sua figlia Giulia a soli 17 anni a causa della bulimia. Di fatto, Giulia è morta mentre era in lista d’attesa per entrare in una struttura dedicata. Dal 15 Marzo 2018 la giornata del fiocchetto lilla è stata ufficialmente decretata giornata nazionale per la lotta contro i disturbi alimentari.

Il Fiocchetto Lilla è il simbolo delle storie di coloro che hanno vissuto queste malattie in prima persona e, dopo essere a lungo rimasti nell’isolamento e nel silenzio, si uniscono per dar voce a un coro comune: dai disturbi del comportamento alimentare si può guarire. Racconta il rispetto verso tutti coloro che ancora ne soffrono e cercano con tutte le loro forze di riconquistare la libertà di essere se stessi, senza arrendersi mai. Racconta le storie delle famiglie che giorno dopo giorno li accompagnano con coraggio.

Il Fiocchetto Lilla è soprattutto per non dimenticare chi non ce l'ha fatta. Il Fiocchetto Lilla rappresenta la volontà di costruire una nuova cultura fondata su un ascolto profondo, una cultura che lascia fuori il pregiudizio per fare spazio alla condivisione.

Stefano Tavilla fondatore e presidente onorario dell’associazione Mi Nutro di Vita nonché fondatore della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla in merito all'evento dichiara: “Il Fiocchetto Lilla è un simbolo di aggregazione per chi per troppo tempo si è sentito solo e invisibile”.

Sul palco si alterneranno associazioni e professionisti della salute mentale con l’obiettivo di delineare la situazione attuale per comprendere come far fronte alle criticità e alle carenze esistenti traendo slancio proprio dai traguardi raggiunti.

Saranno presenti, tra gli altri, Stefano Tavilla, fondatore e presidente onorario dell’associazione Mi Nutro di Vita e Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Sebastiano Ruzza, presidente dell’associazione Mi Nutro di Vita, Maruska Albertazzi, autrice, giornalista e attivista, Deborah Colson, psicologa, psicoterapeuta, nutrizionista clinica e responsabile del Progetto FoodNet, Valentina Dallari, artista, autrice di “Non mi sono mai piaciuta” e “Uroboro”, Prof. Anna Ogliari, psichiatra e responsabile del Servizio Psicopatologia dello Sviluppo dell’Ospedale San Raffaele Turro, Mariella Falsini, ideatrice del Codice Lilla e presidente dell’associazione perle Onlus, Aurora Caporossi, presidente dell’associazione Animenta, nonché Mario Russo e Viviana Valtucci, dietisti e psicologi dell’associazione ADEPO.

Oltre l’orizzonte lilla nasce dalla volontà di creare una rete in cui i professionisti della salute mentale e tutti gli attori coinvolti possano dialogare e lavorare in sinergia con l’obiettivo comune di porre al centro tutti coloro che soffrono di un disturbo alimentare, le loro famiglie e i loro cari, restituendo dignità alla loro storia.

Si parlerà di Codice Lilla e dell’accoglienza di pazienti con disturbi alimentari in pronto soccorso, ma anche di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, di prevenzione primaria e di DCA in età adulta. E poi sul palco saliranno le storie. Le storie di chi sceglie di raccontare una malattia invisibile e quelle di chi mette in campo il proprio dolore per regalare speranza a coloro che stanno affrontando una malattia del comportamento alimentare, ma anche a tutte le persone che sono accanto a loro ogni giorno.

Oltre l’orizzonte lilla vuole accendere una luce: insieme è possibile farlo.

Per info e prenotazioni contattare la segreteria organizzativa: info.movimentolilla@gmail.com o il 339 8355362 (Aurora).

Per partecipare in presenza all’evento è necessario prenotarsi attraverso il seguente modulo: https://bit.ly/movimentolilla

Le Associazioni presenti:

Mi Nutro di Vita, Perle Onlus, Artemisia - Una voce per l’anoressia, Così come sei, Animenta, FoodNet, Mollichine Lilla, Adepo.

Parteciperanno: