Giornata contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative del Comune di Genova

Genova si prepara a celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (venerdì 25 novembre) con tantissimi eventi ad animare una settimana dedicata interamente a un tema sempre più importante. In programma conferenze, manifestazioni e laboratori, per dare un segnale forte a tutela delle donne e coinvolgere adulti e soprattutto bambini.

Programma

Lunedì 21 novembre

Ore 11 - MOSTRA di FEDERICO FOURMENT - Sede Wall Of The Dolls – Boccadasse(a cura di Wall Of Dolls)

Ore 17 - MONOLOGO E SPETTACOLO - Circolo Culturale Auser Martinetti presso Centro Civico Buranello (a cura del Municipio II Centro Ovest)

Ore 17 - CONVEGNO "DONNE IRANIANE IN LOTTA PER LA LIBERTÀ" – Sala Cristoforo Colombo Regione Liguria, Via Fieschi 15 (a cura di FIDAPA)

Ore 18 - PRESENTAZIONE LIBRO "La Casa Rifugio a indirizzo segreto – 20anni a Genova" Palazzo Fieschi, Municipio VI Medio Ponente (a cura del Centro Per Non Subire Violenza da UDI)

Ore 18 - CONFERENZA CON MASCHERONA (MANUELA CACCIONI) - Sede Wall Of The Dolls Boccadasse (a cura del Municipio VIII Medio Levante e Centro Per Non SubireViolenza)

- CONVEGNO "DONNE IRANIANE IN LOTTA PER LA LIBERTÀ“ (a cura di FIDAPA)

Martedì 22 novembre

Ore 16:30 - PRESENTAZIONE LIBRO "La Casa Rifugio a indirizzo segreto - 20 anni aGenova" Biblioteca Lercari – Municipio III Bassa Valbisagno (a cura del Centro Per NonSubire Violenza da UDI)

Ore 18 - CONFERENZA: "TECNICHE DI AUTODIFESA" - Sede Wall Of The Dolls – Boccadasse (a cura del Municipio VIII Medio Levante)

Mercoledì 23 novembre

Ore 08 - CONVEGNO "LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE NON VIOLENTA – ASCOLTIAMOCI" Palazzo Della Borsa (a cura dell’ Ordine Delle Professioni Infermieristiche)

Ore 10 - LABORATORIO CON 1° E 2° ELEMENTARE - Biblioteca Gallino e Centro Civico Buranello (a cura del Centro Mascherona)

Ore 10 - LABORATORIO CLASSI 1° E 2° SCUOLA ELEMENTARE DANEO – Atrio Biblioteca Civica Gallino (a cura del Centro Mascherona)

Ore 10:30 - CONFERENZA CON CHIARA PANERO (Per Non Subire Violenza) – Sede Wall Of The Dolls, Boccadasse (a cura del Municipio VIII Medio Levante e Centro Per Non Subire Violenza)

Ore 17 - RICOMINCIARE: PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA Sala Consiliare Municipio IX Levante (a cura del Centro Per Non Subire Violenza da UDI)

Ore 17:30 - PRESENTAZIONE LIBRO "STUPRO" - Municipio IV Media Val Bisagno (a cura del Municipio IV Media Valbisagno)

Ore 17:30 - CONFERENZA CON CHIARA PANERO (Per Non Subire Violenza) Municipio IX Levante (a cura del Municipio IX Levante e Centro Per Non Subire Violenza)

Giovedì 24 novembre

Ore 10 - SUPEREROINE ACROBATI - Teatro Carlo Felice (a cura del Centro Mascherona)

Ore 15 - INSTALLAZIONE MANICHINO CON ABITO ROSSO RAPPRESENTANTELA FEMMINILITÀ VIOLATA - Palazzo Fieschi - Sestri Ponente (a cura di Associazione Culturale Ce.s.l.i.t. – Centro Studi Libera il Talento – Municipio VI Medio Ponente)

Ore 16 - PRESENTAZIONE LIBRO "La Casa Rifugio a indirizzo segreto - 20 anni a Genova" Biblioteca Benzi - Municipio VII Ponente (a cura del Centro Per Non Subire Violenza da UDI)

Ore 17:30 - FLASH MOB DONNE IRANIANE - Piazza Pilo – Cornigliano (a cura del MunicipioVI Medio Ponente)

Ore 17:30 - CONFERENZA CON LA Dott.ssa GIOVANNA SARLI, ginecologa Sede Wall Of The Dolls – Boccadasse (a cura del Municipio VIII Medio Levante)

Ore 18 - LIGHT OUT: opere fotografiche e festival luci - Piazza Ferretto (a cura de Il Cesto)

Venerdì 25 novembre

Ore 09:30 - EVENTI CON LE SCUOLE - Sestri Ponente (a cura del Municipio VI Medio Ponente)

Ore 09:30 - PRESENTAZIONI ELABORATI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI Municipio IX Levante, Via Pinasco (a cura del Municipio IX Levante)

Ore 12 - INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA - Piazza Suppini (a cura di Conad e Municipio IV Media Val Bisagno con la presenza dell’Ass. Corso)

Ore 12:45 - INAUGURAZIONE 2° PANCHINA ROSSA - Struppa, Acquedotto (a cura del Museo Dell'attore)

Ore 16 - PRESENTAZIONE LIBRO “La Casa Rifugio a indirizzo segreto- 20 anni a Genova Auditorium Municipio IV Media Valbisagno (a cura del Centro Per Non SubireViolenza da UDI)

Ore 16:15 - INCONTRO DELEGAZIONE DONNE IRANIANE - Auditorium Municipio IV Media Valbisagno (a cura Centro Vespertine - Centro Per Non Subire Violenza da UDI)

Ore 16:30 - FLASH MOB ITINERANTI - Sestieri Del Centro Storico (a cura de Il Cesto)

Ore 16:30 - MOSTRA DIGITALE "Mots et Maux de femmes" (Parole e dolori di donne) Sede Alliance Francaise - Via Garibaldi 20 (a cura di Alliance Française)

Ore 16:45 - CONCERTO "CAMELIE SPEZZATE“- Palazzo Fieschi - Sestri Ponente (a cura della Associazione Culturale Ce.s.l.i.t. – Centro Studi Libera il Talento –Municipio Medio Ponente)

Ore 17:30 - PRESENTAZIONE BANDO LETTERARIO FEMMINILE “Adesso parliamonoi” Municipio V Valpolcevera - Casa Di Quartiere (a cura del Municipio V Valpolcevera)

Ore 17:45 - "TEOREMA FORNASARI" - Personale di pittura - Via XII Ottobre 3 (Centro di Cultura, Formazione e attività forensi dell‘Ordine degli Avvocati di Genova)

- SCRITTA SU PANNELLI LUMINOSI CITTADINI: "TEL 1522 CONTRO / LA VIOLENZA / SULLE DONNE" (a cura del Comune di Genova -Direzione Comunicazione ed Eventi)

- ACQUA DELLA FONTANA COLORATA DI ROSSO - Piazza De Ferrari (a cura del Comune di Genova -Direzione Comunicazione ed Eventi)

Ore 18:30 - Proiezione RADIOGRAPH OF A FAMILY, Film di Firouzeh Khosrovani - TIQU Genova (a cura del Teatro TIQU)

Ore 21 - PROIEZIONE FILM "RADIOGRAPH OF A FAMILY" - TIQU Genova (a cura del Teatro TIQU)

Ore 21 - SPETTACOLO "Ritornerai" - Teatro Govi (a cura del Municipio V Valpolcevera)

Sabato 26 novembre

Ore 15:30 - HAPPENING IN PINK WALL OF DOLLS - Via Cardinal Pietro Boetto - De Ferrari (a cura di Wall Of Dolls)

Ore 20:15 - EVENING IN PINK WALL OF DOLLS - Via Cardinal Pietro Boetto - De Ferrari (a cura di Wall Of Dolls)

Ore 20:30 - Spettacolo “ARREDAMENTI INTERNI - pezzi scelti dal dentro al fuori” –TIQU Genova (a cura del Teatro TIQU)

Lunedì 28 novembre

Ore 17:30 - #SEDIAROSSA - Salone Tursi (a cura di Oltre Il Silenzio Onlus / FIDAPA BPW Sez. Genova)

Martedì 29 novembre

Ore 16 - CONVEGNO "UN FIORE CONTRO LA VIOLENZA" - Casa Di Quartiere(a cura del Centro Antiviolenza “Casa Pandora Margherita Ferro”