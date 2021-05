La Genova Rinascimentale e i Palazzi dei Rolli: il tour

Domenica 9 maggio alle 17 partendo da piazza De Ferrari è in programma una bellissima passeggiata per apprezzare il progetto delle grandi famiglie genovesi che si distaccano dal vivere nei Carrugi, per scoprire come il Rinascimento a Genova è spazio, prospettiva, facciate, colori e giochi di luce.

Il patrimonio artistico che ha permesso alla città di acquisire il titolo di Patrimonio dell’Unesco... da gustare con calma e passione.

Numero posti disponibili limitati: è necessario prenotare con largo anticipo, scrivendo un messaggio alla pagina Facerbook di ArteMusei.

Il tour sarà condotto da una Guida Abilitata con Patentino. La visita guidata si terrà seguendo tutte le norme di sicurezza: sarà obbligatorio indossare la mascherina. Obbligo, inoltre, di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri gli uni dagli altri.

Durata visita: 90 minuti