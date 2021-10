"Genova gioca": ciclotappo, torneo di lippa, mercatino e tanto altro

Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 a Villa Gruber arriva "Genova Gioca", manifestazione promossa da Regione Liguria con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Municipio Centro Est.

Si inizia sabato alle ore 15, con concerto dei Soin de Zena presso l'abbazia Santa Maria della Sanità (prenotazione obbligatoria al numero 338.3793131, Green pass obbligatorio).

Domenica dalle 15 giornata con i giochi della tradizione in collaborazione con la Figc: si terrà una tappa dell'ottavo Campionato Italiano di Ciclotappo, e poi il torneo di lippa, e l'intrattenimento con il coro Jss.

Ci sarà anche spazio per il mercatino con "Genova riGioca", uno spazio a offerta libera di giochi per raccolta fondi a favore della Band degli Orsi dell'ospedale Gaslini, in collaborazione con la ditta Tossini di Recco. Chi vuole contribuire donando giochi potrà farlo contattando il 338.3793131.

Non mancherà lo spazio per la degustazione della focaccia.

In occasione del 35esimo anniversario della fondazione del Gruppo Città di Genova della Federazione Italiana Giuoco Ciclo Tappo, inoltre, verrà attribuito il titolo di socio onorario al professor Franco Henriquet della Gigi Ghirotti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...