“Furlanite” in tour a Ronco Scrivia, pedalata per grandi e piccini con l'ex ciclista Furlan

Venerdì 23 e sabato 24 settembre a Ronco Scrivia in programma due giornate dedicate agli appassionati di ciclismo con “Furlanite”, e la partecipazione dell'ex ciclista professionista Angelo Furlan. Venerdì al Cinema Columbia incontro moderato da Gilberto Volpara con interventi tra gli altri di Furlan e del sindaco Rosa Oliveri, con presentazione del libro sulla ciclovia appenninica “Appennino Bike Tour” e del progetto Biciplan e ciclovia Vallescrivia.

Sabato dalle 9 in poi, nella zona sportiva Sandro Pertini, pedalate per bambini e per adulti con Angelo Furlan, e a seguire pasta party.