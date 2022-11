Francesco Baccini presenta il suo nuovo tour a Camogli per AIRC

Giovedì 1° dicembre 2022 Francesco Baccini sarà sul palco del Teatro Sociale di Camogli con lo spettacolo “Archi e frecce” che unisce due mondi musicali: la vena cantautorale eclettica del Baccini che tutti conoscono e il lato classico della sua formazione musicale giovanile. Lo accompagnano gli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile, ed il chitarrista e arrangiatore Michele Cusato.

Numerosi i brani in scaletta, quelli immancabili ma anche quelli meno conosciuti o raramente eseguiti live, oltre a due omaggi: uno a Fabrizio De André, uno a Luigi Tenco. «In trent’anni di carriera mi sono sempre accompagnato con band rock: chitarra, basso, batteria, quando invece scrivo i miei brani, nascono al pianoforte. Per questo progetto ho voluto sperimentare un connubio con un quartetto d’archi. Con questa formazione unirò due mondi musicali che mi appartengono, la classica ed il rock/blues, in una sintesi sonora del tutto inedita”.

La serata, un appuntamento speciale a favore della Fondazione AIRC per raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sul cancro, rinnova l’alleanza tra musica e ricerca.

I biglietti del concerto sono in vendita su Ticketone.it e presso la biglietteria del teatro biglietteria@teatrosocialecamogli.it (telefono 0185 1770529 – 340 796 9279).