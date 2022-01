Forest bathing: il silenzio pieno dell'inverno

In questo inizio anno arriva un nuovo laboratorio esperienziale di connessione con la natura dedicato all’ascolto del silenzio pieno dell’inverno. Un’opportunità per chi ha piacere di fermarsi un attimo e accordarsi con le note silenziose della Natura, solo apparentemente immobile, ma in realtà in continuo movimento.

L'esperienza avrà luogo al Passo del Bocco, sul sentiero del Monte Vailera, dove sarà possibile vivere un tempo lento in armonia con la Natura. Le guide accompagneranno i partecipanti in un pomeriggio di immersione nei boschi, all'insegna di benessere, pace e tranquillità.

Dettagli percorso

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 1/5

Forest Bathing: 5/5

Forest Coaching®: 1/5

Rimborsi

In caso di annullamento o slittamento dell'evento per cause di forza maggiore e/o in caso di disdetta da parte del cliente fino a 24 ore prima dell'inizio dell'esperienza, si riceverà un buono di importo pari alla quota di partecipazione già versata, che si potrà utilizzare per partecipare ad uno dei successivi laboratori esperienziali.

Ritrovo previsto alle ore 13.45 il Ristorante Annamaria al Passo del Bocco, per inizio esperienza ora 14.15. Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione. Si consigliano scarpe da trekking. Ricordarsi di portare una mantellina per la pioggia e il flask dell'acqua.

Info e prenotazioni

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664

E-mail info@goandply.com

Whatsapp +39 339 723 5209

Sito web www.forestbathingliguria.it