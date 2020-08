Forest bathing: il gusto di essere connessi

Nella settimana di Ferragosto, un appuntamento per ritrovare armonia e benessere, mentre si riscopre il piacere di stare insieme e condividere momenti unici con altre persone.

Lungo dolci pendii del Parco dell'Antola, un'esperienza interamente dedicata a sperimentare un profondo stato di connessione con se stessi, la Natura e gli altri.

E poi, nel b&b Il Castello di Caprile, sarà possibile gustare l'apericena in totale relax.

Al fine di agevolare partecipazione delle famiglie, per i bimbi dai 3 anni in su si organizza un laboratorio di riciclo creativo.

Dettagli percorso

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 3/5

Forest Bathing: 4/5

Forest Coaching®: 1/5

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione è di € 55,00 IVA inclusa, comprensiva dell'esperienza di Forest Bathing e dell'apericena in struttura. Per il laboratorio di riciclo creativo per i bambini dai 3 anni in su è prevista una quota addizionale di € 7,00, merenda inclusa. Per motivi logistici, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura. Apericena ed eventuale pernottamento saranno saldati direttamente alla struttura.

Informazioni di servizio

Ritrovo previsto alle ore 14.00 presso il b&b Il Castello di Caprile, per inizio esperienza ore 14.30. Fine dell'esperienza prevista per le ore 21.00 circa. Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione. Si consigliano scarpe da trekking, k-way e/o mantellina per la pioggia e flask dell'acqua.

Per info e prenotazioni

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664 (anche via whatsapp)

E-mail g.puie@goandply.com

Facebook Forest Bathing Liguria

Prenotazione obbligatoria.