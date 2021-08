A Rapallo concerto dei Sibi Consoni e dell'organista Schuettengruber

Il terzo dei sette appuntamenti rapallesi del XXIII Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà mercoledì 4 agosto presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo. Saranno protagonisti dell’evento il Coro Giovanile Misto dell'Accademia Vocale di Genova “Sibi Consoni”, diretto da Roberta Paraninfo, e l’organista austriaca Ines Schüttengruber, docente presso l’Università per la Musica di Vienna. Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo “Francesco Ciurlo” (1793) in un programma concepito espressamente per esaltarne le caratteristiche timbriche. Il Festival Organistico Internazionale è promosso come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” in modalità itinerante nell’intero territorio regionale. Il concerto si avvale del sostegno economico di Regione Liguria, Centro Culturale Italo-Austriaco di Genova, Forum Austriaco di Cultura di Milano, Comune di Rapallo, Centro Latte Rapallo e Lions Club Rapallo.

L’evento sarà preceduto da un concerto di campane. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Biografie artisti

Ines Schüttengruber

Nata a Wiener Neustadt nel 1986, si è diplomata presso l’Università per la Musica di Vienna con il massimo di voti in

organo sotto la guida di Peter Planyavsky, in pianoforte con Peter Barcaba e Eugenie Russo, e in clavicembalo con

Wolfgang Glüxam. Si è in seguito perfezionata presso il Conservatorio di Amsterdam.

Ines Schüttengruber svolge un'intensa attività concertistica in diversi paesi europei come solista e musicista da

camera collaborando inoltre con formazioni, quali la Tonkünstler Orchestra, Neue Oper Wien, Wiener Concert-Verein

e Wiener Symphoniker. Ha registrato composizioni contemporanee in prima esecuzione assoluta in Austria e nei

Paesi Bassi.

È docente di organo e pianoforte all'Università per la Musica di Vienna e ha insegnato presso il Liceo Musicale di

Wiener Neustadt fino a 2015. Dal 2013 organizza la stagione di concerti estivi all'Abbazia di Melk in Bassa Austria.

Ha registrato numerosi CD per diverse case discografiche.

Sibi Consoni – Accademia Vocale di Genova

Nata nel 2005 come coro di voci bianche (Piccoli Cantori), poi coro a voci pari (Giovani Cantori), è ora la formazione

giovanile a voci miste dell'Accademia Vocale di Genova, composta da ragazze e ragazzi fra i 18 e i 30 anni. Sibi

Consoni è un’espressione latina che significa “consonanti fra loro”: essa descrive non solo un’armonia musicale tra i

componenti della formazione, ma anche l’affiatamento umano che si è venuto a creare tra i cantori nel corso degli

anni.

Nel febbraio 2017, insieme al Genova Vocal Ensemble, ha effettuato, per la Brilliant Classics, la registrazione (world

premiere) dei Shakespeare Sonnets di Mario Castelnuovo Tedesco.

Nello stesso anno, le sezioni maschili del gruppo hanno l'intera suite per voci maschili del compositore bellunese Manolo Da

Rold intitolata "Sweet".

Il linguaggio musicale è strumento per comunicare, esprimere e condividere: in quest'ottica il coro promuove

occasioni di incontro con altre realtà corali, come fonte di arricchimento artistico e umano. Dal 2017 i Sibi Consoni

collaborano con il coro torinese Coro G, diretto dal Maestro Carlo Pavese, nel contesto di un progetto di scambio

intitolato "Legature”.

La formazione, dalla sua nascita, si è presentata frequentemente a festival e concorsi nazionali e internazionali,

ottenendo diversi premi e riconoscimenti.

