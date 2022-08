Fabri Fibra in concerto al Porto Antico

In occasione del Goa Boa 2022, Fabri Fibra arriva al Porto Antico (Arena del Mare) domenica 11 settembre. In scaletta i suoi successi di sempre e le canzoni dell'album "Caos", decimo lavoro in studio del rapper che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del primo cd "Turbe giovanili" e a cinque anni dall'ultimo disco "Fenomeno".

“Caos” ha debuttato fin da subito in vetta alla classifica ufficiali album e vinili ed è stato il terzo miglior debutto a livello mondiale su Spotify. Tutte le tracce del disco si sono posizionate nelle prime 25 posizioni della Top50 di Spotify Italia. Per Amazon Music, piazzandosi in vetta alla classifica degli album più ascoltati in Italia, “Caos” ha segnato il miglior ingresso per un album nel 2022 e il secondo miglior esordio di sempre nella storia della piattaforma.

Questo album è frutto di questi 3 anni di isolamento, una sorta di ritiro interrotto solo dall’ascolto di centinaia di beat, basi su basi alla ricerca di quella scintilla capace di dare il là ad una idea, un testo che nel giro di poco tempo arriva alla sua forma definitiva.

Diciassette canzoni che si sono ritrovate a parlare l’una con l’altra, episodi di una serie i cui temi centrali vanno dal successo e i suoi risvolti (“Amici o Nemici”), al ritorno nel rap game (“Goodfellas”, “Sulla Giostra”, “Demo nello stereo”) dalla fotografia dell’elettore disilluso (“Propaganda”) alla critica verso una società sempre più consumista (“El Diablo”), passando attraverso capitoli come “Cocaine” (“butto un po’ di politicamente scorretto nel rap game per vedere che effetto fa e non potevano che esserci due veri pistoleri del rap italiano a chiudere il pezzo”) e “Noia” (su un tappeto sonoro costruito su un sample di Miles Davis Fibra racconta “la noia che ti assale quando sei vittima della routine, anche quando dorata” chiudendo il brano con una perla di saggezza di Charles Bukowski), “Brutto Figlio Di” (“una critica alla società attuale”) e “Stelle” (“ripensare a quelle estati sul lungomare tra discoteche e palme”), “Pronto al Peggio” e “Fumo erba” (“volevo scrivere un pezzo che criticasse gli effetti negativi della marijuana dopo un uso prolungato”), “Nessuno” (“una storia di stalking narrata in prima persona”) e “Liberi” (“una canzone che parla dell’importanza di affrontare certi “momenti no” senza sentirsi dei perdenti”).