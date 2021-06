"In Cammino nei Parchi": un weekend di escursioni consapevoli con il Cai, l'elenco in Liguria

Torna "In cammino nei Parchi" con oltre sessanta appuntamenti escursionistici nelle aree protette di diciassette regioni, lungo percorsi con un elevato valore ambientale, culturale e sociale, ricchi di tradizioni generate nei secoli dalle popolazioni che vi hanno vissuto.

Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 a causa della pandemia, la manifestazione promossa dal Club alpino italiano (attraverso la Commissione centrale tutela ambiente montano) e da Federparchi è in programma sabato 12 e domenica 13 giugno.

I partecipanti potranno cogliere il valore delle aree protette camminando lungo i sentieri. Un valore rappresentato dalla protezione di territori ricchi di biodiversità, che possono diventare un volano per un'economia diffusa, strettamente connessa con i territori stessi.

«Saranno giornate caratterizzate dal procedere lento, attento e curioso lungo i sentieri. Sentieri che sono vere e proprie infrastrutture del territorio, a basso impatto, molto spesso curate e mantenute dal volontariato Cai. Sentieri che molte volte ripercorrono antichi itinerari lungo i quali per secoli sono transitati uomini, merci e idee», affermano il Presidente della Commissione centrale tutela ambiente montano del Cai Raffaele Marini e il rappresentante del Cai nel Consiglio direttivo di Federparchi Filippo Di Donato, che ricordano come la spina dorsale di questi percorsi sia il Sentiero Italia CAI. «Questo itinerario escursionistico che attraversa l'intera penisola, dalle isole alle Alpi passando per l'Appennino, testimonia un valore di cui il Club alpino italiano è portatore e custode. Ancor più oggi, con l'avvio dell'ambizioso progetto del Sentiero dei Parchi».

"In cammino nei Parchi" intende dunque rilanciare e promuovere la ricchissima biodiversità gestita e conservata all'interno delle aree protette. «Una biodiversità che contribuisce in maniera fondamentale alla realizzazione di servizi ecosistemici: servizi di supporto, approvvigionamento, regolazione e culturali, che i sistemi naturali generano a favore dell'uomo. Secondo la definizione proposta dal MEA (Millennium Ecosystem Assessment), i servizi ecosistemici sono i "molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano"», ricordano Marini e Di Donato. «Da ciò emerge la centralità del Sistema delle Aree Protette nell'essere cerniera tra i processi di conservazione e gestione e la promozione di un turismo sostenibile che proponga la fruizione responsabile della natura e al contempo contribuisca alla crescita della economia diffusa territoriale».

Le strategie europee di tutela e sviluppo economico territoriale per gli anni a venire confermano quanto detto. «Tra gli obiettivi principali troviamo sia l'incremento ulteriore delle aree sottoposte a tutela e protezione di varia forma, sia l'incremento di quella economia diffusa sul territorio che meglio può declinare gli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e della Carta Europea del Turismo Sostenibile», concludono Marini e Di Donato.

Le escursioni in Liguria

Ecco l'elenco delle escursioni consapevoli in Liguria, tutte programmate per domenica 13 giugno:

CAI Sezione Sarzana

Escursione didattica:

Itinerario A Anello con partenza e rientro alla Falesia di Sassalbo; si giungerà ai Prati di Camporaghena (utilizzati per secoli come coltivi e pascoli per ovini e bovini), e di lì in discesa al paese di Camporaghena (831 m), interessante per i portali in arenaria e le edicole marmoree. Da qui dapprima in salita su sentiero con difficoltà EE, da poco ripercorribile grazie al lavoro del CAI di Fivizzano, e poi in discesa si raggiungeranno i Prati di Camporaghena e Sassalbo.

Itinerario B Chi sceglierà di effettuare questo itinerario dal paese di Camporaghena (831 m) rientrerà a Sassalbo ripercorrendo la stessa via dell'andata. Per tutti i partecipanti al rientro incontro con storico della cultura locale.

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Escursione Biodiversità e memorie sulla Via Marenca:

Con partenza dal Passo Teglia (1387 m), percorrendo una facile mulattiera, si raggiungerà l’ampia area pascoliva del Passo della Mezzaluna. Da qui inizierà la salita al Monte Monega, passando in cresta lungo la dorsale cima Donzella-Monte Bussana fino ad arrivare in vetta (1882 m). Dalla cima si scenderà dolcemente verso il Passo Pian Latte e poi su sterrata al Passo della Mezzaluna. Rientro al Passo Teglia lungo la stessa traccia percorsa in mattinata.

Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Escursione:

Il Sentiero Carsologico tra grotte e doline Una camminata accompagnati da una geologa alla scoperta di un'area carsica del Parco. Nel corso della gita si percorrerà uno dei Sentieri Natura del Parco, il "Sentiero Carsologico", e si potranno osservare i principali fenomeni geomofologici, carsici e naturalistici della valle. Nel percorso ad anello, con partenza e rientro ad Arzeno, si raggiunge una importante zona carsica con inghiottitoio attivo situato nei pressi del Passo del Biscia.

Parco Naturale Regionale dell’Antola

Trekking someggiato:

Nell’ambito del progetto “Verso spazi metropolitani sostenibili” di Città Metropolitana di Genova, una piacevole passeggiata verso il M. Banca per scoprire le valenze naturalistiche dell’area in compagnia degli asini dell’Associazione Cascinette Little Ranch. I partecipanti potranno aiutare nella preparazione dei basti per gli asini e conoscere le peculiarità di questi animali da soma oltreché approfondire alcuni temi sulla sostenibilità ambientale.

Parco Naturale Regionale del Beigua con CITAM Liguria Piemonte VDA e Sezione CAI Genova

Escursione:

Escursione lungo il sentiero dell'ingegnere, uno dei sentieri più famosi immerso nella selvaggia Val Lerone.

Parco Naturale Regionale di Portofino

Escursione con possibile visita guidata alla 202^ Batteria Chiappa:

Lungo la Via dei Tubi L' itinerario, di interesse storico-culturale oltre che naturalistico, segue il tracciato del vecchio acquedotto di Camogli, dalla sorgente delle Caselle alle postazioni militari della Batteria Chiappa, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Nel percorso diversi tratti esposti, attrezzati con catene corrimano, e attraversamento di tre gallerie prive di illuminazione.