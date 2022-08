“Ditelo coi fiori”, lo spettacolo itinerante al parco botanico Rocca a Chiavari

Indirizzo non disponibile

Ultimo appuntamento, giovedì 18 agosto, con il mini-ciclo estivo organizzato da Lunaria Teatro e Comune di Chiavari nell’ambito di “Obiettivo Creatività”, progetto per la valorizzazione a rete di Capoborgo, antico nome del complesso di Palazzo Rocca e del suo Parco. In programma “Ditelo coi fiori”, vera e propria visita guidata “spettacolare” al parco botanico di Palazzo Rocca, in un percorso tra arte, letteratura, fiori e piante con gli attori di Lunaria ad interpretare poesie, monologhi, aforismi e divertissement sul tema.

Andrea Benfante, Paolo Drago e Vittorio Ristagno condurranno i visitatori in un mondo di colori, profumi e sorrisi tra i pezzi più noti di Achille Campanile, Aldo Palazzeschi, William Shakespeare, Alexandre Dumas figlio e Lewis Carroll. Parallelamente, rappresentanti dell’Associazione Guide Turistiche della Liguria racconteranno la storia di Palazzo Rocca e del suo parco. Tre gli orari di partenza del percorso spettacolare: alle 17, 18:10, 19:20. I posti sono limitati, si consiglia di prenotare e indossare scarpe antiscivolo.

Biglietto unico 5 euro, incasso devoluto al Comune di Chiavari per azioni di pubblica utilità. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 010 2477045 o al 373 7894978, scrivere a info@lunariateatro.it o consultare i siti www.lunariateatro.it e www.comune.chiavari.ge.it.

«Questi tre nuovi appuntamenti estivi danno continuità ad un progetto che stiamo portando avanti da tre anni con grande soddisfazione data dall'ottimo riscontro di pubblico, anche a dispetto della pandemia con la quale abbiamo dovuto fare i conti fin dalla prima edizione di "Obiettivo Creatività" – sottolinea Daniela Ardini, direttrice artistica di Lunaria Teatro insieme allo scenografo Giorgio Panni –. Per agosto abbiamo scelto di proporre un mix tra musica e prosa, portando per la prima volta al Parco Rocca anche uno spettacolo per bambini: quello, bellissimo, ispirato alla favola di Pinocchio e interpretato da Andrea Benfante».

«Obiettivo Creatività si conferma un progetto con grandissime potenzialità per offrire ai residenti e agli ospiti l'opportunità di vivere attraverso il teatro, la musica, l'arte e la bellezza gli spazi più suggestivi della nostra città. Il giardino, il parco e il palazzo si fanno scenografia vibrante e il coinvolgimento dello spettatore diviene emotivo e sensoriale grazie al profumo degli aranci, alle suggestioni di luce e ombra e alle sorprese della natura che ci circonda. Il territorio è stato coinvolto attraverso la collaborazione di giovani studenti e delle istituzioni - quale la direzione regionale dei Musei della Liguria- per sensibilizzare grandi e piccini alla fruizione e comprensione del nostro patrimonio storico, archeologico e culturale» Silvia Stanig, Assessore alla Cultura del Comune di Chiavari.

“Obiettivo Creatività” è un progetto del Comune di Chiavari con il sostegno del bando “Luoghi della Cultura” della Fondazione Compagnia di San Paolo, realizzato in collaborazione con la Direzione regionale Musei Liguria e il Museo Archeologico nazionale di Chiavari.