"Denei sulla cattiva strada": l'esibizione in piazza del Campo

Torna ad esibirsi presso Viadelcampo29rosso - Casa dei Cantautori genovesi - il mitico Carlo Denei,con la sua consueta dose di creatività ed ironia.

Sabato 25 luglio alle ore 16:30 avrà luogo l'incontro "Denei sulla cattiva strada", un appuntamento ad ingresso libero, con l'umorismo e la musica di Carlo Denei, volto noto a Genova, comico e cantautore, nonchè autore televisivo di Striscia La Notizia.

L'artista si esibirà in Piazza del Campo portando medley e canzoni del fantomatico Juan Bon Govi, che traduce le più note melodie italiane in lingua genovese.Tra questi brani, aveva fatto riscosso un meritato successo, in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita di Faber, una rivisitazione dialettale di “Via del Campo” intitolata “Córso Italia”, che verrà riproposta per l'occasione.

Ad accompagnare la performance di Denei sarà Mauro Moretti, che proprio in viadelcampo29rosso espone la mostra "In punta di Faber", ispirata ad alcuni tra i più celebri brani del cantautore genovese aperta al pubblico, che tornerà a disegnare in diretta durante l'evento, affiancando l'artista genovese.

Un appuntamento da non perdere e un momento di comicità, arte e buona musica che Solidarietà e Lavoro SCS Onlus, gestore dello spazio museo in Via del Campo, offre ancora una volta gratuitamente a tutti.

Si informa, inoltre, che alle ore 18.00 avrà inizio la passeggiata La Genova di Faber tra caruggi e fronte mare, alla scoperta dei luoghi cari a De André che partirà proprio viadelcampo29rosso attraversando il cuore della Città Vecchia per raggiungere piazze e vie di grande suggestione che ci parlano della vita del grande cantautore genovese e della nostra amata musica.

Costo € 12,00 per gli adulti, gratuita per i ragazzi fino a 10 anni. Su prenotazione al n. 010.2474064 (venerdì 15/18 e sabato 10/17) o al 320.8809621 (sempre operativo)