La creuza di Granarolo e i suoi tesori: visita guidata

Domenica 8 novembre alle 14,45 visita guidata tra la creuza di Granarolo e i suoi tesori a cura di Genova Tour.

Anche se ormai è lambito dalle propaggini cittadine, il borgo di Granarolo resta fieramente “paese”. Per lungo tempo è stato raggiungibile solo tramite la ripida creuza mattonata, anche quando alcune nobili famiglie genovesi vi avevano costruito le loro ville, da cui si godeva, come oggi, di una vista mozzafiato.

I visitatori utilizzeranno la particolarissima cremagliera che dal 1901 sale da via del Lagaccio, superando in modo geniale un dislivello molto ripido; scenderanno poi lungo la creuza, in fondo alla quale si trova la deliziosa chiesa di San Rocco Sopra Principe, di cui si scopriranno insieme i tesori artistici e storici.

Come sempre, verranno rispettate le norme di sicurezza indossando la mascherina durante la visita guidata, restando adeguatamente distanziati e limitando il numero dei partecipanti.

Percorso interamente pedonale, sono consigliate calzature comode.

Prenotazione obbligatoria al n. 333 54 53 402 (sms/whatsapp).

Il ritrovo è previsto alle 14,45 dal capolinea della ferrovia a cremagliera di Granarolo, via del Lagaccio.

Il costo è di 10 euro per gli adulti, gratis per i ragazzi sotto i 12 anni.