Count Basie Jazz Club, rassegna altri suoni: Beyond the Cage Beatini

Dopo il debutto elettronico e il ponte fra contemporaneità e '900 storico del secondo concerto, il terzo appuntamento di Altri Suoni è dedicato all'irriverenza elegante e bizzarra dei francesi, con un concerto per voce e pianoforte.

Canzoni che compiono oggi circa 100 anni, scovano nella naturale perfezione degli animali le similitudini con le più grottesche caratteristiche dell'essere umano.

E fra gli animali di Ravel, Poulenc e Satie, si insinua la sospesa poesia pianistica "In A Landscape" di John Cage, tanto lontana quanto immediata parente di quei panorami sonori.

Programma

Ravel: Histoires naturelles

Cage: In a landscape

Poulenc: Le bestiaire

Satie

In fondo alla pagina del sito si trovano tutte le informazioni per visualizzare il concerto in streaming.