Corso di fotografia tematico su Architettura e Ritratto

Sono aperte le iscrizioni al corso Tematico di fotografia che inizierà il 6 ottobre e durerà fino al 15 dicembre 2022, con uscite e ospiti a lezione. Il corso sarà composto da due moduli di 25 ore ciascuno = 50 che avranno come tematismo: Architettura & Ritratto. La fotografia si evolve ed ha bisogno di continui aggiornamenti.

Il corso si svolgerà presso la Biblioteca Universitaria di Genova in Via Balbi,40 ex Hotel Columbia davanti alla stazione Principe il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 nel Laboratorio Fotografico per un costo di 500€, omaggio la tessera di Italia Nostra. Ai primi 5 iscritti sarà praticato uno sconto del 5%. Per i soci di Italia Nostra iscritti al 31 maggio 2022 sconto del 5% (gli sconti non sono accumulabili).

Per iscrizioni: genova@italianostra.org, polodellafotografia@gmail.com

Termine iscrizioni: venerdì 30 settembre