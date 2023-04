Conferenza/spettacolo sulle avventure di suor Blandina, dalla Liguria al Far West

Mercoledì 5 aprile l’Associazione Amici dell’Acquario propone la conferenza/spettacolo “Suor Blandina. Le avventure di una suora dalla Liguria al Far West” di Massimo Minella e Daniela Suzzi. Massimo Minella, accompagnato dalla fisarmonica di Franco Piccolo, ci racconta la vita di Maria Rosa Segale: ha 4 anni quando, alla metà dell’800, insieme alla sua famiglia emigra negli Stati Uniti, lascia per sempre la sua casa di Cicagna e raggiunge il porto di Genova per affrontare un lungo viaggio che la porterà fino a Cincinnati, in Ohio.

Qui conoscerà le Suore della Carità e si unirà a loro. Maria Rosa diventerà Suor Blandina e a 22 anni partirà sola, attraversando gli Stati Uniti, in un’avventura che la condurrà fino al lontano e selvaggio ovest del Paese, il Far West. Una scelta progressista, rivoluzionaria, di emancipazione femminile per compiere la propria missione sempre dalla parte degli ultimi e di chi vive ai margini della società statunitense, immigrati, ispanici, indiani, fuorilegge. Tra le prime a porre la questione dei nativi americani, Suor Blandina è venerata Stati Uniti, Paese che le ha dedicato libri, fumetti e serie televisive. Suor Blandina è Serva di Dio dal 2014 ed in corso la sua causa di beatificazione. È il momento di riconoscere il suo impegno e ricordare la sua figura anche in Italia.

Massimo Minella, vicecaporedattore di Repubblica, è responsabile della parte economico-marittima dell’edizione genovese del quotidiano. Coltiva da sempre la sua passione per la per la storia o, meglio, per le storie, soprattutto quelle dimenticate e meno note. Ha vinto il Premio Marincovich per la cultura del mare per il suo libro “Storie di navi e principesse che non fecero ritorno” e, per due volte, il premio internazionale "Mare Nostrum Awards". Ha curato mostre fotografiche insieme alla Fondazione Ansaldo. Da sue pubblicazioni sono tratti racconti teatrali in musica, prodotti dal Teatro Pubblico Ligure, che hanno partecipato a diversi festival nazionali.



L’evento, che rientra nel ciclo “Scienza ed Arte, un binomio (im)possibile?”, è alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it