"Natale per non dimenticare": il concerto alla Radura della Memoria dedicato ai caduti del Morandi

Sabato 18 dicembre alle ore 15,30 presso la Radura della Memoria di via Fillak si terrà "Natale per non dimenticare", concerto in omaggio ai caduti del ponte Morandi.

Ad esibirsi, Corner's Friends, Le Note di Genova, Enrico Bianchi, Banda Martinelli, Stephanie Niceforo, Stephanie Riondino, Dalilah Lefdali, Gabriele Gaggero, Alessandro De Muro con le coreografie di danza contemporanea e sciamanica di Irene Moles, progetto Irema.

Special guest e supporter della giornata sarà Vladi dei Trilli.

Presentano Simona Cappelli e Paolo Colombo.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Genova - Municipio Centro Ovest in collaborazione con associazione Primi Passi, con la collaborazione di Dlf Genova, New Signal, Giangiò e WinToWin.