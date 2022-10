Per la prima volta a Genova i suggestivi Concerti Candlelight

Dopo il grande successo dei primi eventi in Italia, arrivano per la prima volta a Genova i Concerti Candlelight. Palazzo della Meridiana sarà illuminato da migliaia di candele che immergeranno gli spettatori in un’atmosfera magica sulle note di brani eseguiti da musicisti locali. I programmi porteranno infatti in scena capolavori di grandi compositori come Vivaldi e Mozart.

“Con i concerti Candlelight, Fever continuerà a creare eventi per coltivare i luoghi unici della città, celebrando i talenti dei più grandi compositori e musicisti locali e contribuendo a rendere la cultura accessibile a persone che normalmente non avrebbero accesso a musica classica”, commenta Malgorzata Jablonska, Strategic Project Manager per Fever Originals Italia.

I Concerti Candlelight hanno infatti l’obiettivo di democratizzare la musica classica, e non solo, consentendo alle persone di tutto il mondo di godere di spettacoli musicali dal vivo a lume di candela suonati da musicisti locali in location dal fascino senza tempo.

Gli appuntamenti a Genova

Requiem di Mozart

Salone del Colonnato, Palazzo della Meridiana

Domenica 27 novembre alle 19:30 e alle 21:30

Musicisti: Quartetto d’archi

Le quattro stagioni di Vivaldi

Dove: Salone del Colonnato, Palazzo della Meridiana (Salita di S. Francesco, 4, Genova, GE,

Italia, 16124)

Diverse date da giovedì 17 novembre alle 19:30 e alle 21:30

Musicisti: Quartetto d’archi

Per informazioni sui biglietti e per l’elenco completo dei concerti in Italia visitare https://candlelightexperience.com/