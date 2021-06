Cinema all'aperto a San Teodoro: il programma dell'estate 2021

Da sabato 26 giugno a mercoledì 1 settembre si svolgerà presso Villa Giuseppina (via Bologna 21, quartiere San Teodoro) Cinema in Villa, un’arena cinematografica all’aperto curata dal Club Amici del Cinema e da SAS Liguria che proporrà 28 film in 46 serate, in quello che vuole essere un programma ricco e attento alle esigenze delle diverse fasce di pubblico. L’iniziativa fa parte di EventoSpazio, il progetto organizzato dal Municipio Genova Centro Ovest Sampierdarena – San Teodoro.

La rassegna Cinema in Villa – fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura del Municipio Monica Russo – si avvale della collaborazione di molte associazioni del territorio: Università Popolare dell’Età Libera – UniAuser Genova. AbcDanza, Arci, La Resistenza, Anpi, Centro Servizi per la Famiglia Centro Ovest, il Ceis, Genova Senza Confini e Asd Wado Karate Genova.

Il programma

La prima serata speciale è in calendario giovedì 8 luglio con la proiezione di Crescendo - #makemusicnotwar di Dror Zahavi, preceduta da un’esibizione musicale dal vivo del Circolo Mandolinistico Il Risveglio (14 elementi), che proporrà una selezioni di musiche da film.

L’arena sarà però aperta sabato 26 giugno con un omaggio a Carla Fracci, la grande ballerina italiana scomparsa lo scorso 27 maggio, con la proiezione di un film sulla danza Cuban Dancer di Roberto Salinas (26-27 giugno), per poi proseguire alternando cinema per ragazzi, protagonisti degli Oscar, grandi autori, anteprime e titoli meno visti e conosciuti.

Per quanto riguarda i titoli destinati ai più giovani vanno segnalati Spirit - Il ribelle di Elaine Bogan (1-2 luglio), Crudelia di Craig Gillespie (17-18 luglio), I Croods 2 – Una nuova era di Kirk De Micco (31 luglio – 1° agosto), Raya e l’ultimo drago di Carlos López Estrada e Don Hall (7-8 agosto), ma anche il recupero del musicale Sing Street di John Carney (4 agosto).

Ampio spazio anche ai vincitori degli Oscar 2021: il 15 e il 26 luglio sarà la volta di Nomadland di Chloé Zhao (quattro Academy Awards, tra cui Miglior Film e Miglior Regia), il 24 e il 25 luglio toccherà a The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller (Miglior Attore Protagonista e Miglior Sceneggiatura Originale), il 29 e il 30 luglio sarà programmato Un altro giro di Thomas Vinterberg (Miglior Film Internazionale), mentre il 28 e il 29 agosto sarà proiettato Minari di Lee Isaac Chung (Miglior Attrice Non Protagonista).

Il programma dell’arena estiva non trascurerà neanche i grandi autori, spaziando da Woody Allen (Rifkin’s Festival, 3-4 luglio) a Pupi Avati (Lei mi parla ancora, 19-20 agosto), fino all’omaggio a Giorgio Diritti con L’uomo che verrà (21 luglio) e Volevo nascondermi (22-23 luglio) e a Wong Kar-Wai, con la proiezione della copia restaurata del capolavoro In the Mood for Love (3 agosto).

Da segnalare inoltre l’anteprima nazionale della commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese Come un gatto in tangenziale 2 – Ritorno a Coccia di morto di Riccardo Milani (14 -15 agosto).

La rassegna presenterà anche dei titoli indipendenti e meno noti, come Babyteeth – Tutti i colori di Milla di Shannon Murphy (film australiano su una storia d’amore tra un ragazzo sbandato e una giovane gravemente malata, 14 luglio) e Non dimenticarmi – Don’t Forget Me di Ram Nehari (film israeliano sull’incontro tra un’anoressica e un giovane aspirante musicista, 1° settembre).

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21 al prezzo intero di 6 euro, ridotto a 5 per under 10 e over 65 e a 4 per i Soci AceCard e Associazioni del quartiere. In caso di pioggia le proiezioni non avranno luogo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...