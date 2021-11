Cigalini Pozza Duo in concerto al Count Basie

Siamo orgogliosi di presentare Mattia Cigalini, uno dei più talentuosi sassofonisti italiani, insieme ad Andrea Pozza, icona genovese del pianoforte jazz. Ci riscalderanno la serata con originali interpretazioni di vecchi e nuovi standards, oltre che a brani di loro composizione.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it.

Apertura del club al pubblico alle ore 20,30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20,30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

Inizio concerto alle ore 21.

In conformità al decreto legge 105 del 23/07/2021 si potrà accedere ai concerti solo presentando il green pass o il risultato negativo di un tampone con validità 48 ore.

All'interno del club saranno rispettate le norme anticontagio.