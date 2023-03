Torna “Chiese in musica”: un mese di concerti nelle più suggestive chiese genovesi

In occasione delle prossime festività pasquali si rinnova l’appuntamento con la rassegna “Chiese in musica”, che dal 2017 trasforma le più affascinanti chiese genovesi in auditorium dove la musica sacra e la musica classica si incontrano e si fondono in una incantevole melodia. L’iniziativa, organizzata da Comune di Genova e Curia, si apre venerdì 24 marzo e prosegue fino al 28 aprile: un mese di concerti che accompagneranno i genovesi per tutto il periodo precedente e successivo alla Pasqua. La partecipazione è gratuita.

«Dopo il grande successo del periodo natalizio, Chiese in Musica torna ad allietare gli appassionati con un programma che spazia dalla musica sacra, alla classica e al gospel, accostando i brani della tradizione ad altri più innovativi – spiega l’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli –. I concerti, eseguiti da cori e da solisti eccezionali, saranno anche l’occasione per conoscere e ammirare alcune tra le più belle chiese della città, tutte location di grande suggestione che andranno ad impreziosire le performance dagli artisti. Quaresima e Pasqua sono tra i momenti liturgici che più hanno ispirato agli autori di musica sacra: abbiamo così fortemente voluto, assieme alla Curia, questa rassegna di concerti che abbracciano 27 ensemble per 7 chiese cittadine. Un modo per scoprire una vera e propria tradizione come quella delle corali nella nostra città all'interno delle tante stupende chiese. Una collaborazione, quella con la Curia di Genova, che ci teniamo si ampli sempre più lungo tutto l'anno».

La rassegna Chiese in Musica torna ad elevare la ricchezza dei luoghi dove si svolgono i concerti, che sono nella maggior parte le Chiese, che nella loro ricchezza del patrimonio spirituale cittadino, aiutano coloro che partecipano a valorizzare luoghi che se non fosse per questa iniziativa, resterebbero conosciuti prevalentemente dai fedeli alla domenica – commenta monsignor Gianluigi Ganabano, dell’Arcidiocesi di Genova –. L’iniziativa Chiese in Musica continua il suo cammino grazie ad una bella collaborazione tra il Comune di Genova e la Curia Arcivescovile, e questo porta in evidenza la ricchezza e il desiderio di far emergere la cultura, attraverso la musica, nella nostra città molte sono le forme di fare cultura e trasmettere cultura, ma certamente l’unione di arte e musica arricchisce il patrimonio di tutti. Ci auguriamo che la nuova rassegna che inizierà il 24 marzo porti per Genova e ai genovesi il desiderio di arricchire lo stupore dei partecipanti con una formazione all’ascolto e una lettura dell’arte di cui la nostra città ha un grande patrimonio».

Programma

Venerdì 24 marzo alle 20:30, nell’Oratorio San Filippo Neri si esibiscono il Coro Vetera Nova, Januenses Academici Cantores, Vigo Ensemble

Venerdì 31 marzo alle 20:30, nella Basilica di Santa Maria Delle Vigne, sono in scena i solisti Maria Graziella Scovazzo & Gruppo Armonia

Sabato 1° aprile alle 21, nella Chiesa di San Donato, esibizione di Genova Vocal Consort Sempre nella Chiesa di San Donato, domenica 16 aprile alle 18, performance di Aurelio Rossi e della Filarmonica Pegliese

Venerdì 21 aprile alle 20:30 nella Chiesa Santa Maria Della Cella a Sampierdarena, appuntamento con la musica di Brinella, Fontana & Ensemble, Quattro Canti, Saint John Gospel Choir, Spiritual & Folk, Voci sul Mare

Sabato 22 aprile alle 20:30, nella Chiesa di San Francesco di Albaro ci saranno i cori: Cerchio Armonico, Isorelle, Gruppo Vocale Jubilus, Monte Cauriol, Monti Liguri, Ghost Notes

Ultimo appuntamento venerdì 28 aprile alle 20:30 nella Basilica di Santa Maria Assunta a Sestri Ponente con: Amici della Montagna, Cappella Musicale, Riccardo Guella (chitarrista), Soreghina, Ukraina.