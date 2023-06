Cattedrale Segreta by night - Speciale San Giovanni Battista

Sabato 10, sabato 17 e sabato 24 giugno 2023, ore 20:30 ritorna la visita serale esclusiva alla Cattedrale di San Lorenzo e ai suoi angoli nascosti con particolare attenzione al santo patrono della città, San Giovanni Battista. Saranno tre serate dedicate alla “Cattedrale Segreta by night” con una particolare per San Giovanni Battista, il patrono della città che si festeggia proprio il 24 giugno.

La Cattedrale di San Lorenzo è da sempre il centro della vita religiosa e civica della città e per questo i Genovesi hanno dedicato ogni sforzo per costruirla e adornarla al meglio delle loro possibilità, con affreschi sontuosi, opere preziose; il percorso cercherà quindi di ripercorre la sua storia nei suoi punti salienti, anche attraverso la visita a spazi abitualmente non visitabili, soffermandosi ad esempio presso la quattrocentesca Cappella del Battista, dedicata al santo patrono e sul Battistero, che pochi sanno nasconde una chiesa. La visita proseguirà in ascesa fino alla Tribuna del Doge per abbracciare con lo sguardo, dall’alto, le navate e l’altare maggiore. Il tour si concluderà infine sulla Torri della Cattedrale.

Sabato 10, sabato 17 e 24 giugno 2023, h. 20:30, apertura biglietteria ore 20:00. Costo € 16. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Si richiede un abbigliamento consono per luogo sacro.

Per info e prenotazioni: +39 0102091863 e via mail prenotazioni.festigium@gmail.com . Visita il nostro sito https://www.torrisanlorenzogenova.it/

A cura di Festigium s.r.l. in collaborazione con la Cattedrale di San Lorenzo.