"Castello Green": storie e giochi per scoprire i segreti del parco di castello D'Albertis

Nell'ambito del ciclo di attività "Castello for Kids", che avrà luogo sino alla fine di maggio. Sabato 22 maggio alle ore 15 la Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone uno speciale appuntamento per famiglie e bambini dal titolo "Castello Green", che ha come obiettivo non solo far conoscere il parco di Castello D'Albertis e la sua storia, ma anche di sensibilizzare al tema della cura dei luoghi liberamente accessibili.

L'idea è quella di partire con un’esplorazione del parco storico del Capitano, raccontando anche la storia della dimora e del suo fondatore, per poi focalizzare l'attenzione sul senso civico di uso del bene pubblico e sull'importanza della raccolta differenziata.

I bambini verranno coinvolti in un gioco di movimento, la staffetta green, dopodiché saranno coinvolti in una attività di laboratorio per la preparazione di una segnaletica per i due bidoni (plastica e carta) che verranno posizionati nel parco, in modo che siano i bambini gli “ambasciatori” del messaggio per tutti quelli che fruiscono del parco.

Ci sarà anche un momento di giardinaggio per la creazione di un piccolo angolo fiorito e profumato.





INFO

È necessaria la prenotazione:

castellodalbertis@solidarietaelavoro.it; tel. 010.2723820 (biglietteria).

