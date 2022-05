Dal 19 maggio al 15 settembre, tutti i giovedì sera, arriva la "Castello Experience - Musei fuori orario" per le sere d'estate.

Il museo sarà aperto dalle 13 alle 22 , con biglietto ridotto al 4,50, mentre dalle ore 10 alle 22 saranno aperti il parco e il bistrot, presso cui gustare un aperitivo o cenare con menu alla carte ( prenotazioni tel 391 7610087; e-mail info@bontoncatering.com).

Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo permette di immergersi nel fascino di una dimora neogotica impreziosita dagli oggetti che il Capitano Enrico Alberto D'Albertis portò a Genova dai suoi numerosi viaggi per mare e per terra come testimonianza di mondi lontani. Una nuova sezione accoglie collezioni di diverse popolazioni indigene del mondo in cui la loro voce ha plasmato l’allestimento, favorendo un dialogo inclusivo e partecipato.

Tanti gli appuntamenti che saranno proposti settimanalmente: ogni giovedì alle ore 20 e alle ore 21, le visite accompagnate “Svelati per voi” a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro per scoprire materiali in genere non visibili durante la visita e godere dalle terrazze della sua dimora di un panorama mozzafiato sulla città e il porto, reso ancor più suggestivo dalla luce del tramonto. È richiesta la prenotazione: tel. 0102723820; e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it. Costo 7 euro a partecipante.

Fino al 29 maggio è inclusa nel biglietto di ingresso la visita di Utopia, Mostra Internazionale di Illustratori contemporanei, divisa in tre sezioni: nella prima sono esposte 52 opere di illustratori selezionati attraverso l’annuale concorso di Tapirulan, curatore dell’intera rassegna; la seconda sezione dell’esposizione, “Sweet table”, è un omaggio alla straordinaria carriera dell’artista britannico David Mc Kee con focus sui suoi personaggi più celebri, dall’elefantino Elmer a King Rollo, da Mr. Ben all’orsetto Paddington. “Giardino utopico” è il titolo della terza sezione, dislocata nel parco e incentrata sull’opera Utopia di Thomas More, con pannelli interattivi grazie a un'applicazione gratuita (per saperne di più: https://www.visitgenoa.it/evento/utopia-al-castello-dalbertis).

L’avvio di Castello Experience coincide con due importanti appuntamenti legati al mondo della cultura e dell’inclusione: il 18 maggio è l’International Museum Day, che ha per tema quest'anno il potere dei musei, declinato a Castello D’Albertis nel potere di costruire una comunità attraverso l’educazione, mentre il 21 maggio si festeggia la Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo.

Castello D'Albertis, uno dei musei genovesi per sua natura più attento ai temi dell'inclusione, del dialogo e dell'accessibilità, ha accolto favorevolmente una delle fasi di sperimentazione del progetto europeo "A.A.C.cessible Culture: museums for everyone developing the Alternative Augmentative Communication Tools" di cui è capofila la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che ha visto la realizzazione di diversi strumenti fra cui una guida in simboli della sezione “Sweet table”, che sarà resa disponibile per consultazione a tutti i visitatori.

Una attività gratuita destinata a chi è in fase di apprendimento linguistico, ha disabilità cognitiva o è di madre lingua non italiana sarà l’occasione per presentare questo strumento giovedì 19 alle ore 17. Con il supporto di esperti si visiterà la mostra utilizzando la guida in CAA realizzata specificamente per conoscere i personaggi nati dalla fantasia di Mc Kee. Parole, simboli, gesti e immagini, si uniscono e mescolano per creare un ponte per meglio comprendere l'arte e per esprimersi attraverso di essa.

Il progetto A.A.C.cessible Culture intende infatti, rendere fruibili i contenuti museali a persone con diverse difficoltà comunicative grazie al linguaggio potenzialmente universale della Comunicazione Aumentativa Alternativa, per farne vivere appieno la dimensione culturale.

Per informazioni: aacc@solidarietaelavoro.it.

Attività gratuita su prenotazione (ingresso museo a pagamento), consigliata al target 5/11 anni.

Il potere dei musei è di non escludere nessuno e parlare a tutti.

Per ulteriori informazioni:

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo

Corso Dogali, 18 – Genova

Telefono: 0102723820

E-mail: biglietteriadalbertis@comune.genova.it