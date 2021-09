“Genova di notte”: Carlo Denei ed Enrico Lisei reinventano la storia dei cantautori genovesi al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 27 novembre alle 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) si ride e si canta con “Genova di notte”, monologo musicale brillante. Sul palco Carlo Denei ed Enrico Lisei portano in scena la vera falsa storia della scuola genovese dei cantautori.

Primi anni ’60. La scuola dei cantautori genovesi nasce, ma rischia di morire subito a causa di un processo con l’accusa di assassinio. Un’accusa gravissima: cinque ragazzi hanno messo nel mortaio jazz, rock, chansonnier e basilico dando vita alla canzone d’autore, sì, ma uccidendo la canzonetta.

Nella fantasiosa “Genova di notte” la verve comica e la penna di Carlo Denei mescolata con la chitarra, la fantasia e l’avvolgente voce di Enrico Lisei.

«Ci è piaciuto immaginare come nasceva la scuola dei cantautori – dice Carlo Denei – con questi amici tra cui Gino Paoli, Fabrizio De André e altri che si vedono nei locali, sulle panchine, dove iniziano a scambiarsi idee musicali, poi ognuno di loro spicca il volo e diventa un grande cantautore. C’è un colpo di scena: gli amici vengono processati per aver ucciso la ‘canzonetta’, e da qui parte la storia inventata con contrappunti musicali di Enrico Lisei che è uno dei più bravi cantautori sulla scena nazionale e che ha dato il titolo allo spettacolo. Sarà principalmente uno spettacolo musicale e ci sarà da sorridere».

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

