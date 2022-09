Campo Ligure in Mostra: weekend ricco di iniziative tra spettacoli, sport, storia e cultura

Il borgo di Campo Ligure saluta l'estate 2022 mettendosi in mostra a 360° con un weekend pieno di iniziative, dallo sport ai prodotti delle aziende agricole locali, passando attraverso la storia, la cultura e il suo elemento più prezioso, la filigrana.

La Filigrana in mostra

La Filigrana di Campo Ligure, ovvero la lavorazione di fili d'oro e d'argento per la creazione di gioielli e opere artistiche inimmaginabili, è la protagonista assoluta di questo weekend: artigianato d'eccellenza del borgo di Campo Ligure, riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Per l'occasione l'ingresso al Museo Civico della Filigrana “Pietro Carlo Bosio”, maestosa raccolta di importanti opere in filigrana provenienti da ogni angolo del mondo, sarà libero e gratuito per l'intero weekend, con aperture straordinarie anche serali, con i seguenti orari: venerdì 2 dalle 15:30 alle 22; sabato 3 e domenica 4 dalle 10:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 22.

Nei tre giorni saranno inoltre disponibili visite guidate gratuite con partenza alle 17, alle 19 e alle 21. Nel corso del weekend verranno inoltre aperte le porte di alcuni laboratori, dove gli artigiani locali mostreranno le fasi di lavorazione, passo dopo passo, che caratterizzano questo artigianato di pregio. Per finire, sotto la pubblica loggia in Piazza Vittorio Emanuele II verrà allestita una mostra con ulteriori opere in Filigrana realizzate dagli artigiani locali.

Le aziende agricole in mostra

Domenica 4 saranno presenti, lungo Via Saracco, stand gastronomici delle aziende agricole del territorio.

Il castello in mostra, anche di sera

Come ogni weekend è possibile visitare il Castello sia con il tour diurno non accompagnato nelle fasce orarie 10-12 e 16-18, sia con i tour guidati alle 18 e alle 19 (necessaria la prenotazione su dafnet.it). Nei tour accompagnati è possibile scoprire il Castello e l'intero suo comprensorio (neviera inclusa!) e salire in cima alla sua torre di ben 22 metri che domina il borgo dall'alto.

Per questo weekend sarà disponibile anche il tour serale sotto le stelle: sabato 3 e domenica 4 alle ore 21 (prenotazione su dafnet.it).

Lo sport e il futsal in mostra

Non solo cultura e storia, ma anche lo sport si mette in mostra in questo weekend a Campo Ligure, con la presentazione ufficiale della rosa della Sampdoria Futsal, la società campese che milita attualmente in serie A2, per la stagione 2022/2023, con ospiti d'eccezione.

A queste si aggiungono ulteriori iniziative in programma nel weekend:

Venerdì 2 settembre

- Aperitivo “Lotteria da Fresco” con premio in filigrana, organizzato da Fresco - Il ristorante a casa tua

- Apericena nel “Bronx” con musica dal vivo organizzata da Pasticci'amo Bistro' e Vigos 2.0

- Concerto "Cantar di corde" da parte dell'Ensemble Accademia presso l'Oratorio NS Assunta (ore 21)

Sabato 3 settembre

- Dalle ore 15 "Caccia al tesoro di fine estate" per bambini e ragazzi, organizzata da Escursioni Liguria

- Dalle ore 18, parte la X edizione “Vini nel Borgo”, esposizione per le vie del borgo dei Vini Liguri, organizzato da Bar Moderno Campo Ligure in collaborazione con AIS Liguria

- Alla sera "Notte bianca a Campo Ligure” con apertura serale dei negozi del centro storico

Domenica 4 settembre

- Raduno di moto d'epoca e non (aperto a tutti) in Piazza Vittorio Emanuele II

- Concerto dei "Sigma 2.0" in Piazza Vittorio Emanuele II ed estrazione del fortunato vincitore della Crociera

Lotteria “Compra nei negozi di Campo Ligure e vinci una crociera!”

I Commercianti Campo Ligure -Vivi Campo- e l’associazione di filigranisti “INTRECCI PREZIOSI” presentano la lotteria “Compra a Campo Ligure e Vinci una Crociera!”: con una spesa minima di 30€ nei negozi aderenti, sarà possibile vincere una Crociera (Costa Crociere) di 7 giorni lungo il Mar Mediterraneo.