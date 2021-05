A Camogli con Hemingway e gli altri: la visita guidata

Domenica 9 maggio è programmata la visita guidata "A Camogli con Hemingway e gli altri". Appuntamento alle 10,30 alla stazione ferroviaria della cittadina.

Parole e panorami d’autore in una camminata dal centro di Camogli al monastero di San Prospero.

Angoli nascosti, scorci insoliti, salite silenziose tra verde e blu per scoprire Camogli e il golfo Paradiso attraverso gli occhi dei grandi scrittori.

In un semplice percorso a piedi dal mare alle alture, ritroveremo insieme i luoghi vissuti e raccontati in letteratura o in scritti privati.

Vi racconteremo i momenti della loro vita privata legati alla nostra riviera, frutto di attente ricerche di studio, e vi parleremo della “nostra” Camogli, ricca di storia e tradizioni.

La scopriremo ancora più affascinante con questo tour letterario studiato per vivere un’esperienza diversa, completa e rilassante in un luogo che amiamo tanto.

Completeremo il tour con una piccola sorpresa e poi potremo completare la giornata con le tante offerte del borgo.

Un tour "a due voci" ispirato dalla nuova guida “Liguria – Vagabondaggi letterari in Riviera” di L. Cavicchioli edita da Polaris Editore.

Prezzo: euro 15,00 a persona. Tasse incluse.

Visita in piccolo gruppo, a cura dell'autore e di guida professionista, svolta nel rispetto delle norme vigenti. Durata: circa 2,00 ore.

La visita non è adatta a persone con ridotta capacità motoria, e sarà cancellata in caso di condizioni meteo avverse. Prenotazione obbligatoria a infotour@gogenova.com. Info 335 6063687